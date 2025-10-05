मराठवाडा

Manoj Jarange: काँग्रेसकडून अशी परतफेड का? मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांचा सवाल

Maratha Reservation: मनोज जरांगे यांनी काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार आणि राहुल गांधी यांच्यावर मराठा आरक्षणाबाबत विरोध केल्याचा आरोप केला. सरकारने कुणबी प्रमाणपत्र वितरण तत्काळ सुरू करावे, अन्यथा आंदोलन पुन्हा पेटविण्याचा इशारा त्यांनी दिला.
छत्रपती संभाजीनगर : काँग्रेसला लोकसभा निवडणुकीत मराठा समाजाने पाठिंबा दिला. यानंतरही राहुल गांधी सांगतात म्हणून विजय वडेट्टीवार यांच्यासारखे नेते मराठा आरक्षणाला विरोध करत आहेत. मराठा समाजाने दिलेल्या पाठिंब्याची अशी परतफेड आहे का, असा सवाल मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी शनिवारी (ता. चार) सकाळी पत्रकार परिषदेत केला.

