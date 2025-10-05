Manoj Jarange: काँग्रेसकडून अशी परतफेड का? मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांचा सवाल

छत्रपती संभाजीनगर : काँग्रेसला लोकसभा निवडणुकीत मराठा समाजाने पाठिंबा दिला. यानंतरही राहुल गांधी सांगतात म्हणून विजय वडेट्टीवार यांच्यासारखे नेते मराठा आरक्षणाला विरोध करत आहेत. मराठा समाजाने दिलेल्या पाठिंब्याची अशी परतफेड आहे का, असा सवाल मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी शनिवारी (ता. चार) सकाळी पत्रकार परिषदेत केला..पुढे ते म्हणाले, की मुख्यमंत्र्यांनी काही जातींच्या लोकांशी बैठक घेतल्याचे मला समजले, अशा लोकांचे सल्ले घेऊन त्यांनी मराठा पोरांचे नुकसान होईल, असे निर्णय घेऊ नयेत. मुख्यमंत्र्यांनाही या टोळीचे धंदे काय आहेत, हे माहित आहे..या बैठकीला जाणारे नेते हे ओबीसींचे नव्हे तर त्यांच्या जातींचे प्रतिनिधीत्व करतात. मराठवाड्यातील मराठा समाज हा कुणबीच आहे. त्यानुसार शासनाने प्रमाणपत्र वाटपाची प्रक्रिया त्वरित सुरू करावी, अशी मागणी त्यांनी केली..संभाजीनगर आणि जालन्यात २ लाख २४ हजार कुणबी होते, ते अचानक कुठे गेले? सरकारने याचे उत्तर द्यावे. हैदराबाद गॅझेटच्या आधारावर काढलेला कुणबी प्रमाणपत्राचा जीआर रद्द करणेही सरकारला शक्य नाही. त्यावर जर कोणी गदा आणण्याचा प्रयत्न केला, तर आम्हालाही आंदोलनाच्या मार्गावर जावे लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. १० ऑक्टोबरला होणाऱ्या ओबीसी मेळाव्यावर बोलताना त्यांनी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, विजय वडेट्टीवार, छगन भुजबळ यांच्यावर टीका केली..Laxman Hake: लक्ष्मण हाकेंना बीडमध्येच एवढा पाठिंबा का मिळतो? गेवराईत मराठा समाजातल्या मुलींबद्दल आक्षेपार्ह विधान.दोन-चार हजारांसाठी कुणाच्या मागे पळू नकाओबीसी नेत्यांच्या बैठकीनंतर, मराठ्यांचा खरा शत्रू उघड झाला आहे. त्यामुळे कट्टर बना, मराठ्यांच्या लेकरांच्या अडचणी दूर करायच्या आहेत. दोन-चार हजारांसाठी कोणाच्या मागे पळू नका, असे आवाहानही त्यांनी मराठा समाजाला केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.