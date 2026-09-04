मराठवाडा

Maratha Reservation: मनाेज जरांगेंच्या समर्थनार्थ लिहाखेडी फाट्यावर रास्ता रोको; छत्रपती संभाजीनगर-जळगाव महामार्ग अर्धा तास ठप्प

Road Blockade at Likhakhedi Phata in Support of Manoj Jarange: मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाला पाठिंबा देत सकल मराठा समाजाचा रास्ता रोको; शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी
Likhakhedi Phata Road Blockade in Support of Manoj Jarange Chhatrapati Sambhajinagar Jalgaon Highway Traffic Hit

Likhakhedi Phata Road Blockade in Support of Manoj Jarange Chhatrapati Sambhajinagar Jalgaon Highway Traffic Hit

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-राहुल पारवे

पालोद : सिल्लोड तालुक्यातील लिहाखेडी फाटा येथे शुक्रवारी (ता. ४) सकाळी दहाच्या सुमारास सकल मराठा समाजाच्या वतीने रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाची शासनाकडून दखल घेतली जात नसल्याच्या निषेधार्थ हे आंदोलन करण्यात आले.

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