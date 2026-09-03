Maratha Reservation: मनोज जरांगेंच्या समर्थनार्थ मंठ्यात रास्ता रोको; मराठा समाज आक्रमक, फाट्यावर वाहनांच्या रांगा

-विशाल वायाळ मंठा (जि. जालना): मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे पाटील यांच्या भूमिकेला पाठिंबा देण्यासाठी सकल मराठा समाज, मंठा यांच्या वतीने मंठा फाटा येथे रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात मराठा समाजबांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते..Kunbi Caste: चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; इंजिनिअरिंग प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसह पालक जरांगे यांच्या भेटीला.मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवत आंदोलकांनी सरकारने मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर तातडीने ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली. यावेळी आंदोलकांनी जोरदार घोषणाबाजी करत आपला रोष व्यक्त केला. विविध गावांतून आलेले समाजबांधव आंदोलनात सहभागी झाले होते..रास्ता रोकोमुळे मंठा फाटा परिसरातील वाहतूक काही काळ विस्कळीत झाली होती. रस्त्यावर मोठ्या संख्येने आंदोलक बसल्याने वाहनांच्या रांगा लागल्या. परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. पोलिसांनी आंदोलकांशी चर्चा करून वाहतूक सुरळीत करण्याचा प्रयत्न केला..Jalna News: SRPFच्या २४ वर्षीय जवानाने झाडून घेतली गोळी, दीड वर्षांपूर्वी झालेला भरती; काय घडलं?.“मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावावा आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांबाबत सरकारने सकारात्मक निर्णय घ्यावा,” अशी भावना यावेळी उपस्थित समाजबांधवांनी व्यक्त केली.शांततेच्या मार्गाने करण्यात आलेल्या या आंदोलनामुळे मंठा फाटा परिसरात काही काळ आंदोलनाचे वातावरण निर्माण झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.