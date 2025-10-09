Manoj Jarange: जरांगे यांचा काँग्रेसनंतर राष्ट्रवादीवर घणाघात; अजित पवार यांचे नेते आरक्षणविरोधी असल्याची टीका

छत्रपती संभाजीनगर : काँग्रेसमधील काही नेते मराठा आरक्षणाला विरोध करत होते. आता राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अजित पवार यांचे नेते विरोध करत आहेत. अनेक पदाधिकारी केवळ मराठा समाजाच्या आरक्षणाविरोधात भूमिका घेण्यासाठी सक्रिय असल्याचा आरोप मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी बुधवारी (ता. ८) केला. .शहरातील एका खासगी रुग्णालयातून उपचारानंतर अंतरवाली सराटीला रवाना होताना त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. जरांगे यांनी माध्यमांशी बोलताना ओबीसी नेत्यांवर टीका केली. या नेत्यांपासून सावध व्हा, ओबीसींना मराठा समाज लहान भाऊ समजतो, परंतु मराठ्यांविरोधात ओबीसी नेत्यांनी टोळी निर्माण केली..ही टोळी बीडमध्ये आंदोलन करत होती. याच टोळीने मराठ्यांविरोधात शत्रुत्वाची भूमिका घेतली असली तरी मराठे आता जागे झाले आहेत हे या ओबीसी नेत्यांनी लक्षात घ्यावे, असेही जरांगे यांनी खडसावले..डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार विश्रांती घेण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगत, ‘आता मी आठवड्यातील शनिवार आणि रविवार हे दोन दिवस अंतरवली सराटीत लोकांना भेटणार आहे,’ असेही त्यांनी नमूद केले..Kunbi Reservation: ओबीसी बचाव आंदोलनाची धार बोथट! पाच नेत्यांच्या पाच भूमिका; काही पक्षात अडकले, काहींना इगो प्रॉब्लेम?.भुजबळ दंगल घडवतीलभुजबळ यांच्या वक्तव्यांमधून समाजात तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत सरकारने काढलेल्या जीआरपासूनच ते आक्रमक भूमिका घेत आहेत. भुजबळांच्या टोळीमुळे दंगल घडविली जाऊ शकते, परंतु ते औरंगजेब होऊन इथेच संपतील, त्यांची मराठ्यांच्या विरोधातील स्वप्ने मराठे पूर्ण होऊ देणार नाहीत, या शब्दांत जरांगे यांनी टीका केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.