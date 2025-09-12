Manoj Jarange: ‘जीआर’मध्ये फेरफार केल्यास रस्त्यावर उतरू; मनोज जरांगे यांचा इशारा, भुजबळ कोर्टात गेले, तर आम्हीही आव्हान देऊ

अंकुशनगर (जि. जालना) : आम्ही रक्त जाळून मराठा समाजासाठीचा ‘जीआर’ मिळविला आहे. आता त्यात फेरफार करण्याचा प्रयत्न केल्यास मराठा समाजबांधव मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांनी गुरुवारी (ता. ११) सरकारला दिला आहे..Kalamb Crime : कळंबमधील घरफोडी प्रकरणी चोरट्यास ताब्यात घेण्यास पोलिसांना यश.मराठा समाज व सरकारचे मन जुळू नये, म्हणून मंत्री छगन भुजबळ कटकारस्थान करत आहेत. त्यांचा हा डाव आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या लक्षात आला आहे, असा दावाही जरांगे यांनी केला. मराठा समाजासाठी शासनाने नुकत्याच काढलेल्या ‘जीआर’ला भुजबळांनी न्यायालयात आव्हान दिले, तर आम्हीही ओबीसी आरक्षणाला कोर्टात आव्हान देऊ..तुम्ही याचिका दाखल केली, तर आम्हीही याचिका दाखल करू. १९९४ च्या ‘जीआर’वरही तातडीने सुनावणी झाली पाहिजे, असा आग्रह धरू. आमची याचिका निकाली निघेपर्यंत १६ टक्के आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या जातींना कोणताही लाभ मिळू नये, अशी विनंती न्यायालयाकडे करू, असेही जरांगे यांनी सांगितले..भुजबळांकडून ओबीसींचा वापरभुजबळ आपल्या स्वार्थासाठी ओबीसी-ओबीसी करीत आहेत आणि बाकीच्या जातींना आपल्यापासून तोडण्याचे काम करीत आहेत. बंजारा समाज आरक्षणात जाऊ देत नाहीत, धनगरांच्या एसटी आरक्षणाबाबत बोलत नाहीत. मराठा समाजासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमली तशी ओबीसींसाठीही आहे, त्यास आम्ही विरोध केला नाही. भुजबळ मंत्रिपदासाठी हापापले आहेत..सहा-सात महिने मंत्रिपद नव्हते, तेव्हा ते कुठे दिसतसुद्धा नव्हते. केवळ वाद लावण्यासाठी, मोर्चे काढण्यासाठी ओबीसींचा वापर ते करतात. ओबीसींनी हे आता समजून घ्यावे. ओबीसींना आतापर्यंत मोठा निधी मिळाला, पण आम्ही कधीही आक्षेप घेतला नाही, असेही जरांगे यांनी नमूद केले..Crime: ऑनलाइन गेम खेळत होता, नंतर खोलीत जाऊन १२ वर्षीय मुलानं गळफास घेतला, कारण जाणून सर्वांनाच धक्का बसला.कागदपत्रांची जमवाजमव सुरूवकिलांनी दस्तऐवज जमा केले आहेत, मराठा समाजबांधवांना १९९४ च्या आरक्षणाची सखोल माहिती आहे. त्यांनीही काही पुरावे आणून दिले आहेत. शुक्रवारी (ता. १२) ते आणखी काही कागदपत्रे आणून देणार आहेत. न्यायालयात जायचे म्हटल्यावर आम्हाला आमची बाजू अधिक भक्कमपणे मांडावी लागणार आहे. त्याची आम्ही तयारी करतोय. वकीलही सज्ज ठेवले आहेत, अशी माहिती जरांगे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.