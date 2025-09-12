मराठवाडा

Manoj Jarange: 'जीआर'मध्ये फेरफार केल्यास रस्त्यावर उतरू; मनोज जरांगे यांचा इशारा, भुजबळ कोर्टात गेले, तर आम्हीही आव्हान देऊ

Maratha Reservation: मनोज जरांगे यांनी सरकारला इशारा दिला आहे की, मराठा आरक्षणाचा जीआर बदलण्याचा प्रयत्न झाला तर मराठा समाज रस्त्यावर उतरेल. छगन भुजबळ कटकारस्थान करत असल्याचाही आरोप त्यांनी केला.
अंकुशनगर (जि. जालना) : आम्ही रक्त जाळून मराठा समाजासाठीचा ‘जीआर’ मिळविला आहे. आता त्यात फेरफार करण्याचा प्रयत्न केल्यास मराठा समाजबांधव मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांनी गुरुवारी (ता. ११) सरकारला दिला आहे.

