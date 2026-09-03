Manoj Jarange: सरकारने काठी उगारली तर काठीनेच बदला घेऊ’; मनोज जरांगेंचा सरकारला इशारा, राज्यभर रास्ता रोको आणि बंद

जालना : ‘‘राज्य शासनाचे शिष्टमंडळ छत्रपती संभाजीनगर येथे बसून आमची मजा बघत आहे. त्यांच्या डोक्यात काहीतरी वेगळे शिजत आहे. सरकारने आमच्यावर काठी उगारली, तर आम्हीही काठीचा बदला काठीने घेऊ. सरकार आमची मजा बघत असेल, तर मीही उपोषण सोडून व्यासपीठावर दगड-गोटे घेऊन बसेन,’’ असा इशारा मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांनी बुधवारी (ता. दोन) दिला..Kunbi Caste: चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; इंजिनिअरिंग प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसह पालक जरांगे यांच्या भेटीला. मराठा आरक्षणासंदर्भात प्रलंबित मागण्यांसाठी जरांगे अंतरवाली सराटी (ता. अंबड) येथे उपोषण करत असून उपोषणाचा पान आज पाचवा दिवस होता. त्यांच्या प्रकृती खालावली आहे. दरम्यान, मंत्री व मराठा आरक्षणविषयक उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील, उद्योगमंत्री उदय सामंत, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, आमदार प्रसाद लाड यांचा समावेश असलेले शिष्टमंडळ मंगळवारी (ता. एक) दुपारी छत्रपती संभाजीनगरात दाखल झाले. शिष्टमंडळाने आपापसांत चर्चा करून जालन्याच्या जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल, पोलिस अधीक्षक तेघबीरसिंग संधू यांना रात्री जरांगेंशी चर्चेसाठी अंतरवालीत पाठविले. त्यांनी जरांगे यांशी केलेली चर्चा निष्फळ ठरली. .त्यानंतर सरकारच्या शिष्टमंडळाने छत्रपती संभाजीनगर येथे रात्री उशिरा पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका मांडली होती. त्यावर माध्यमांशी बोलताना जरांगे यांनी टीका केली. ‘‘छत्रपती संभाजीनगरात आलेल्या शिष्टमंडळाच्या डोक्यात वेगळे नियोजन सुरू असून, आम्हाला मुंबईत घुसवण्याचा त्यांचा डाव आहे. त्यांच्या डोक्यात वाईट विचार सुरू असतील, तर मी चांगला विचार कशाला ठेवू?’’.मसुदा नको, निर्णय सांगा‘‘रद्द केलेली पाच कुणबी प्रमाणपत्रे द्या. हैदराबाद गॅझेटियरनुसार कुणबी प्रमाणपत्र द्यायला सुरुवात करा. सातारा, कोल्हापूर गॅझेटसंदर्भात ‘जीआर’ काढा, ५८ लाख कुणबी नोंद सापडल्या असून त्याप्रमाणे प्रमाणपत्र द्या. आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्या, ‘सारथी’च्या योजना सुरू कराव्यात आदी मागण्या सरकारच्या शिष्टमंडळाकडे यापूर्वी केल्या होत्या. पुन्हा दाखल झालेल्या शिष्टमंडळाने या मागण्यांसंदर्भात मसुदा आणलेला नाही, तर १३ मुद्दे कागदावर लिहून आणले आहेत. हा कागद फाडून बारा सप्टेंबरनंतर आम्ही मुंबईला जाऊ. मसुद्याची गरज नाही, शासननिर्णय आणा. त्यात काही त्रुटी असेल तर आम्ही सांगू. शासननिर्णय घेऊन येत असाल तर या, अन्यथा नाही आलात तरी चालेल. निर्णय होईपर्यंत उपोषण सोडणार नाही,’’ असे जरांगेंनी शिष्टमंडळाला उद्देशून सांगितले. ‘‘आतापर्यंत आलेल्या शिष्टमंडळांचा आम्ही सन्मान केला. आता मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि उदय सामंत हे डोक्यावर पडल्याप्रमाणे बोलत आहेत,’’ अशी टीकाही त्यांनी केली..सरकारवर टीकास्त्रओबीसी समाज बांधवांचा मुंबईत नियोजित मोर्चा असल्याने आम्ही गेलो नाही. आज ओबीसी आम्हाला विरोध करत आहेत. पण, मी जे करत होतो, ते बरोबर होते, हे त्यांनाही काही काळानंतर कळेल. सरकार मराठा, ओबीसींना वेड्यात काढत आहे, हे त्यांच्या लक्षात येईल. मराठा, ओबीसी, दलित, आदिवासी, मुस्लिम व अन्य घटक मिळून सरकारला ठोकून काढू. हे सरकार सत्तेत राहिले तर महाराष्ट्र संपेल, असे जरांगे म्हणाले..आंदोलनाचे पडसाद-बीडमध्ये सोलापूर- धुळे महामार्गावर रास्ता रोको-मातोरी (जि. बीड) येथे कडकडीत बंद-आळंद (जि. छत्रपती संभाजीनगर) येथे एक तास रास्ता रोको-पैठणमध्ये सह्याद्री चौकात रास्ता रोको, दोन तास वाहतूक ठप्प-वडीगोद्री आणि महाकाळा (ता. अंबड) येथे दिवसभरात दोन वेळा रास्ता रोको--परभणी जिल्ह्यातील मानवत, पाथरीत रास्ता रोको- लातूरमध्ये जात वैधता, एसईबीसी प्रमाणपत्रे तातडीने देण्याच्या मागणीसाठी सामाजिक न्याय भवनावर चढून मराठा आंदोलकांचे आंदोलन.Jalna News: SRPFच्या २४ वर्षीय जवानाने झाडून घेतली गोळी, दीड वर्षांपूर्वी झालेला भरती; काय घडलं?.आज कोठे काय ?-धाराशिव जिल्हा बंदची हाक. जिल्हा व्यापारी महासंघाचा बंदला पाठिंबा-लोहा (जि. नांदेड) तालुका बंद-जालना कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील भुसार मार्केट बंद-परळीमध्ये (जि. बीड) बंद.-जालना, भोकरदन, अंबड शहर, रांजणी (ता. घनसावंगी), मंठ्यातील तळणी, पिंपळगाव रेणुकाई येथे बंद-परभणी जिल्हा बंदची हाक-वसमत (जि. हिंगोली) येथे तिरडी आंदोलन- सकल मराठा समाजाकडून गुरुवारी लातूर जिल्हा बंदची हाक-शुक्रवारी (ता. ४) नांदेड जिल्हा बंदची हाक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.