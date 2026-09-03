मराठवाडा

Manoj Jarange: सरकारने काठी उगारली तर काठीनेच बदला घेऊ’; मनोज जरांगेंचा सरकारला इशारा, राज्यभर रास्ता रोको आणि बंद

Manoj Jarange Warns Government as Maratha Protest Intensifies: मनोज जरांगे यांचा सरकारला कडक इशारा; मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांवर ठोस शासननिर्णय न झाल्यास राज्यभर रास्ता रोको आणि बंदची चेतावणी
Maratha Reservation Protest Manoj Jarange Warns Government as Road Blocks and Bandhs Spread Across Several Maharashtra Districts

Maratha Reservation Protest Manoj Jarange Warns Government as Road Blocks and Bandhs Spread Across Several Maharashtra Districts

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सकाळ वृत्तसेवा
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जालना : ‘‘राज्य शासनाचे शिष्टमंडळ छत्रपती संभाजीनगर येथे बसून आमची मजा बघत आहे. त्यांच्या डोक्यात काहीतरी वेगळे शिजत आहे. सरकारने आमच्यावर काठी उगारली, तर आम्हीही काठीचा बदला काठीने घेऊ. सरकार आमची मजा बघत असेल, तर मीही उपोषण सोडून व्यासपीठावर दगड-गोटे घेऊन बसेन,’’ असा इशारा मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांनी बुधवारी (ता. दोन) दिला.

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