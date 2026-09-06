Manoj Jarange: ‘मुंबईला जाण्यापासून रोखण्याचे स्वप्न पाहू नका’; मनोज जरांगेंचा सरकारला इशारा, सलाइन-पाणीही बंद

जालना: ‘‘मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ चर्चेला आल्यानंतर दुसऱ्या दिवसापासून हैदराबाद गॅझेटियरप्रमाणे वैधता प्रमाणपत्र देऊ, असे सांगून गेले. पण, अद्याप त्याला सुरुवात झाली नाही. शिवाय ५८ लाख नोंदी गावागावांत करून शिबिरेही सुरू झाली नाहीत. त्यामुळे हे मंत्रिमंडळाचे शिष्टमंडळ छत्रपती संभाजीनगरात मागील तीन दिवसांपासून आंदोलन मोडीत काढण्याचा डाव साधत आहे का?’’, असा सवाल मनोज जरांगे यांनी केला. .Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...शनिवारी माध्यमांशी बोलताना जरांगे म्हणाले, ‘‘यावेळी मराठा समाजातील कोणालाही काठी लावली तर सरकारला जड जाईल. मुंबईला जाण्यापासून रोखण्याचे स्वप्न पाहू नका. बॅरिकेड लावून थांबणार नाही. आम्हाला ओबीसीचे आरक्षण नको, पण जे आमचे आहे, ते द्या. मंत्र्यांकडून छत्रपती संभाजीनगरमध्ये वेळखाऊपणा केला जात आहे. तुम्ही इथे सरकारच्या शिफारशी करण्यासाठी येतात का? शरद पवार, महाविकास आघाडीने काहीच केले नाही, मुख्यमंत्री फडणवीसांनी मराठा समाजासाठी खूप केले, हे सांगण्यासाठी येता का? तुम्ही देऊनही प्रमाणपत्र रद्द करत आहात. .सातारा, कोल्हापूर गॅझेटियर लागू करण्याचा मुद्दा प्रलंबित असून त्याचा निर्णय दिला नाही.’’मराठा आरक्षणविषयक उपसमितीला खमक्या माणूस लागतो, अशी टीका जरांगेंनी विखे पाटील यांच्यावर नाव न घेता केली. १९९४ चा शासन निर्णय, मंडल आयोग देखील अध्यादेशावर आहे, या दोन्हींना आव्हान द्या. अध्यादेशावर एवढे मोठ आरक्षण जिवंत राहू शकत नाही, असे जरांगे यांनी म्हटले..सलाइन-पाणी बंदमागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलनातून माघार घेणार नाही. ‘माझे प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत तुमचे सलाइन नको आणि पाणी नको. मी शुक्रवारी सकाळी ११ पासून सलाइन, पाणी बंद केले असून, सरकारला राज्य स्थिर राहू द्यायचे नाही, अशी टीका जरांगेंनी केली..‘श्रेयवादात आरक्षण, गॅझेट अडकले’‘‘उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कुणबी प्रमाणपत्र दिल्याने हिरो झाले. पण, मंत्री संजय शिरसाट यांनी प्रमाणपत्र रद्द केले. शिंदेंनी लाडकी बहीण योजना आणलेली देवेंद्र फडणवीसांना खपले नाही. त्यांनी लाडकी दीदी आणली. सरकारमध्ये यांचा श्रेयवाद सुरू आहे. त्यात मराठा आरक्षण आणि गॅझेटियरचा विषय अडकला आहे,’’ असे जरांगेंनी सांगितले..Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.मुख्यमंत्र्यांना रक्ताने लिहिले पत्रअंकुशनगर (ता. अंबड) : मनोज जरांगे यांच्या समर्थनार्थ महाकाळा (ता. अंबड) येथील भरत आंबरुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना स्वतःच्या रक्ताने पत्र लिहिले आहे. या पत्राद्वारे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासह ५८ लाख नोंदींची तत्काळ अंमलबजावणी करून प्रमाणपत्र व वैधता देण्याची मागणी केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.