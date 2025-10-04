Manoj Jarange: फडणवीस, विखे यांनी शब्द पाळावा; मनोज जरांगे, धनगर, मुस्लिम आरक्षणासाठीही लढणार

छत्रपती संभाजीनगर : ‘मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे लेखी आश्वासन सरकारने दिले. तो शब्द पाळावा, मराठा आरक्षणासाठी बलिदान देणाऱ्यांना तत्काळ नोकऱ्या द्या, सातारा संस्थान, औंध संस्थान, पुणे, कोल्हापूर गॅझेट लागू करा’, अशी मागणी मराठा आरक्षण संघर्षयोद्धा मनोज जरांगे यांनी केली..शिवाय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आरक्षण उपसमितीचे राधाकृष्ण विखे यांनी आता घोळ घालू नये. अन्यथा, पुन्हा रस्त्यावर उतरू असा इशाराही त्यांनी शुक्रवारी (ता. तीन) पत्रकार परिषदेत दिला..जरांगे म्हणाले, ‘‘हैदराबाद गॅझेटनुसार अर्ज स्वीकारण्याचे काम तहसीलदारांसह स्थानिक समितीने तत्काळ सुरू करावे. मराठा आणि ओबीसी असा वाद लावला जातो. परंतु, स्वतःची राजकीय पोळी भाजणारे वगळता अनेक ओबीसी बांधव मराठा आरक्षणाच्या बाजूने आहेत. मराठा आरक्षणानंतर आपण धनगर, मुस्लिम आरक्षणासाठीही लढू.’’.धनंजय मुंडेंवर साधला निशाणा‘‘धनंजय मुंडे आणि पंकजा मुंडे हे बहीण-भाऊ मिळून मराठा आरक्षणाविरोधात नाहक हाकेंसारख्या माणसाला उभे करतात. समाजासह सरकारला वेठीस धरण्याचा प्रयत्न करतात. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत बीड जिल्ह्यातील सर्व मराठा बांधवांनी आता सावध व्हावे. बीड जिल्ह्यात मुंडे यांची एकही जागा निवडून येऊ देऊ नका..मुंडे यांच्यामुळे अजित पवार यांनाही नाहक त्रास होईल. त्यामुळे पवार यांनी मुंडेंना पाठीशी घालू नये. परळीच्या लाभार्थी टोळीला आता नेता राहिला नाही. त्यामुळे बहीण-भावांनी मराठा समाजाविरोधात टोळी उभी करू नये. संतोष देशमुख खून प्रकरणातील आरोपींना फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे. या गुन्ह्यातील काहींना लावलेला मोक्का रद्द केला आहे. महादेव मुंडे, गीते हत्याकांडाविरोधातही लढा उभारणार आहे,’’ असेही जरांगे म्हणाले..Manoj Jarange Patil : सर्वच मराठे कुणबी होणार! गॅझेटवर शंका घेणाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करा.आता शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन करणारजरांगे म्हणाले, ‘‘शेतकऱ्यावर मोठे संकट आहे. दिवाळीनंतर विविध शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन आंदोलन करणार आहे. त्यातून शेतकऱ्यांना हमीभावासाठी लढणार आहे. कर्जमुक्ती, पीकविमा, नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी सरकारला जाब विचारणार आहे. शेतकऱ्यांना नोकरीचा दर्जा द्यावा, आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील शेतकऱ्यांच्या पाल्याला नोकरी द्यावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.