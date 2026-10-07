मराठवाडा

Manwat Farmers: घरातील साहित्य विकले, शेती गहाण ठेवली; थकीत बिलांसाठी मानवतमध्ये शेतकऱ्यांचे आमरण उपोषण

Farmers Mortgage Land as Manwat Bills Remain Unpaid: शेती गहाण ठेवून कामे पूर्ण केली, तरी पैसे मिळाले नाहीत; मानवतमध्ये शेतकरी उपोषणावर
Manwat Farmers Launch Hunger Strike as Cow Shed Irrigation Well Bills Remain Unpaid for Two to Three Years

Manwat Farmers Launch Hunger Strike as Cow Shed Irrigation Well Bills Remain Unpaid for Two to Three Years

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-​सत्यशील धबडगे

मानवत : तालुक्यातील मौजे वझूर (खुर्द) व वझूर (बुद्रुक) येथील शेतकऱ्यांचे गाय गोठा, सिंचन विहीर आणि कुशल कामांचे थकीत बिल तात्काळ मंजूर करावे, या मुख्य मागणीसाठी ७ ऑक्टोबर २०२६ पासून मानवत पंचायत समिती कार्यालयासमोर शेतकऱ्यांनी आमरण उपोषण सुरू केले आहे.

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