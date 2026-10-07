Manwat Farmers: घरातील साहित्य विकले, शेती गहाण ठेवली; थकीत बिलांसाठी मानवतमध्ये शेतकऱ्यांचे आमरण उपोषण

-सत्यशील धबडगे मानवत : तालुक्यातील मौजे वझूर (खुर्द) व वझूर (बुद्रुक) येथील शेतकऱ्यांचे गाय गोठा, सिंचन विहीर आणि कुशल कामांचे थकीत बिल तात्काळ मंजूर करावे, या मुख्य मागणीसाठी ७ ऑक्टोबर २०२६ पासून मानवत पंचायत समिती कार्यालयासमोर शेतकऱ्यांनी आमरण उपोषण सुरू केले आहे. .तालुक्यातील मौजे वझूर (बु.) व वझूर (खु.) येथील शेतकरी तुकाराम चव्हाण, आशामती चव्हाण, मंदावती चव्हाण, शिवकांता शिंदे, नवनाथ शिंदे, अक्षय चव्हाण, बाळासाहेब खराडे,छाया चव्हाण,सय्यद कदीर सय्यद सुलेमान, परसराम चव्हाण, मारोती शिंदे, संगीता शिंदे, संतोष शिंदे,संगीता शिंदे, गंगुबाई शिंदे या शेतकऱ्यांनी मागील २ ते ३ वर्षांपासून गाय गोठा, सिंचन विहीर आणि कुशल कामांची बिले थकीत आहेत. ही कामे शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या घरच्या खर्चातून, घरातील साहित्य विकून तसेच स्वतःची शेती बँकेत गहाण ठेवून पूर्ण केली आहेत..\r\nमागील कित्येक वर्षांपासून थकीत बिलांची रक्कम न मिळाल्यामुळे येथील शेतकऱ्यांवर गंभीर आर्थिक संकट ओढावले आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रशासनाकडून बिले मंजूर न झाल्याने अखेर त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी ७ ऑक्टोबरपासून आमरण उपोषण सरू केले. मागण्या मान्य होईपर्यंत उपोषण सुरू ठेवणार असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.