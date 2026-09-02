Maratha Reservation : सकल मराठा समाजाकडून लातूर जिल्हा बंदची हाक; मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाला पाठिंबा

लातूर - मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील यांच्या सुरू असलेल्या उपोषणास पाठिंबा देण्यासाठी सकल मराठा समाजाच्या वतीने गुरुवारी (ता. ३) 'लातूर जिल्हा बंद'चे आवाहन करण्यात आले आहे. याबाबतचा निर्णय बुधवारी (ता. २) लातूर येथे झालेल्या मराठा समाजाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानंतर समाजबांधवांनी दुचाकी फेरी काढून छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथे शिवरायांना अभिवादन केले. यावेळी रस्त्यावर ठिय्या देऊन समाजबांधवांनी आरक्षण समर्थनार्थ व सकारविरोधात घोषणाबाजी केली..शहरातील हॉटेल लक्ष्मी येथील सभागृहात झालेल्या बैठकीत समाजबांधव व भगिनींनी मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर आपली भूमिका मांडली. मराठा समाजाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली असून अनेक कुटुंबांना संसाराचा तसेच मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च पेलणे कठीण झाले आहे.कर्जबाजारीपणा व नापिकीमुळे समाजीतील अनेक शेतकऱ्यांनी व बेरोजगारीमुळे अनेक तरुणांनी आत्महत्या केल्या आहेत. हे चित्र बदलण्यासाठी मराठा समाजाला आरक्षण मिळणे अत्यंत गरजेचे असून, यासाठीच मनोज जरांगे पाटील आंदोलन करीत आहेत. मात्र, सरकारकडून वारंवार आश्वासने देऊन आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित ठेवला जात असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला..जरांगे पाटील यांच्या प्रकृतीचा व मराठा समाजाच्या परिस्थितीचा विचार करून सरकारने तातडीने आरक्षणाचा प्रश्न निकाली काढावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. अन्यथा कोणत्याही मंत्र्याचा अथवा लोकप्रतिनिधीचा कार्यक्रम जिल्ह्यात होऊ देणार नाही, असा इशाराही बैठकीतून देण्यात आला. हा बंद गुरुवारी सकाळी सात वाजता सुरू होणार आहे.अत्यावश्यक सेवा वगळता शाळा, महाविद्यालये, शिकवणी वर्ग आणि बाजारपेठा बंद ठेवण्यात येणार आहेत. बंदला सहकार्य करण्याचे आवाहन संबंधितांना करण्यात येणार असल्याचे सकल मराठा समाजाच्या वतीने यावेळी सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.