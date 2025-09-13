मराठवाडा

Maratha Community Protest : पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयावर मराठा समाजाचा मोर्चा स्थगित, वानखेडेवर कठोर कारवाईचे आश्वासन

येरमाळा : मराठा समाजाच्या महिलांचा अवमान करणारा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रसारित केल्याप्रकरणी संगीता वानखेडे हिच्यावर एमआयडीसी भोसरी पोलिस ठाण्यात अदखलपात्र गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुणे स्थित कळंब तालुक्यातील तांदूळवाडी येथील रहिवासी मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक सतिश भास्कर काळे यांनी दिलेल्या तक्रारीवर ही कारवाई करण्यात आली.पोलिसांनी संगीता वानखेडे हिच्या विरुद्ध अदखल पात्र गुन्हा नोंद केल्याने ठोस कारवाई केली नाही तर पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयावर सकल मराठा समाजाचा मोर्चा काढण्याचा इशारा देण्यात आला होता त्यामुळे संगीता वानखेडे वर कडक व ठोस कारवाई करण्याचे लेखी आश्वासन मराठा क्रांती मोर्चाला दिले आहे.

