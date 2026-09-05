Maratha Kunbi Debate: ‘मराठा हा कुणबी नाही’; डॉ. संजय लाखेंचा दावा, हैदराबाद गॅझेटवरून आरक्षणाच्या मुद्द्यावर नवा वाद

जालना : मराठा आणि कुणबी या दोन स्वतंत्र जाती आहेत. जात वर्गीकरणात कुणबीची नोंद ८३ क्रमांकावर असून, यामध्ये मराठा जातीसह ४३ उपजाती आहेत. शिंदे समितीने शोधलेल्या नोंदींनुसार कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळाले. हैदराबाद गॅझेट लागू झाल्यानंतर एकाही मराठ्याला आरक्षण मिळाले नाही. हैदराबाद संस्थान महाराष्ट्रात विलीन झाल्यानंतर १९६० मध्ये अनेक कुणब्यांनी मराठा जात लावली होती. .त्यांच्या पूर्वीच्या नोंदी मिळाल्याने त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले. मात्र, मूळ मराठा अद्याप आरक्षणात आलेला नाही, अशी माहिती मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक डॉ. संजय लाखे यांनी दिली. येथे शुक्रवारी (ता. चार) झालेल्या पत्रकार परिषदेत डॉ. लाखे म्हणाले, मराठा आरक्षणविषयक उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील हे स्वतः कुणबी आहेत. मागील तीन वर्षांपासून ते मराठा समाजाची दिशाभूल करीत आहेत. हैदराबाद गॅझेटमध्ये नाव, आडनावाचा कुठेही उल्लेख नाही. १९२१ आणि १९३१ च्या हैदराबाद गॅझेटियरमध्ये.West Bengal : विद्यार्थ्याच्या कपाळावरील टिळा काढल्याप्रकरणी शिक्षकाविरोधात FIR; मुख्यमंत्र्यांचे कडक निर्देश.जरांगेंचे आंदोलन राजकीय अजेंड्यानुसार मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला मराठा क्रांती मोर्चाच्या आंदोलनाचा पाया आहे. सुरवातीला हे आंदोलन सामाजिक होते. मात्र, मागील काही काळापासून ते राजकीय अजेंड्यानुसार सुरू झाले आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना जरांगेंकडून लक्ष्य केले जात आहे. शिंदेंमुळे मराठवाड्यात कुणबी नोंदी शोधून मूळ कुणब्यांना जात प्रमाणपत्र आणि वैधता मिळत आहे. त्यामुळे यापुढे शिंदेंना लक्ष्य केले, तर जरांगे यांना प्रत्युत्तर मिळेल, असे डॉ. लाखे म्हणाले..‘ती’ मागणीच चुकीची ‘जात पडताळणी समिती रद्द करा, ’ ही मागणीच चुकीची आहे. विखे पाटील यांनी जरांगे यांना याबाबत दिलेला सल्ला बेकायदा असून, बौद्धिक दिवाळखोरी आहे, असे डॉ. लाखे म्हणाले..Gokul Milk Union Election 2026 : 'गोकुळ'च्या अंतिम मतदार यादीत 5332 संस्था; विभागीय उपनिबंधक देविदास मिसाळ यांच्याकडून यादी जाहीर, सध्या 107 संस्था अपात्र.केवळ जात आणि लोकसंख्या असा उल्लेख आहे. १९३१ च्या हैदराबाद गॅझेटियरमध्ये मराठा हा इतर जातींसोबत ‘कल्टिवेटर्स’मध्ये आहे. मात्र, हैदराबाद संस्थान महाराष्ट्रात विलीन झाल्यानंतर ‘कल्टिवेटर्स’मधील सर्व जाती आरक्षणात गेल्या; पण मराठा समाजाला आरक्षणाबाहेर ठेवले. हैदराबाद गॅझेटियर लागू केल्यानंतर मराठा समाजाला ओबीसी किंवा समकक्ष आरक्षण लागू करणे अपेक्षित होते. मात्र, विखे पाटील यांनी कुणबी नोंदीच्या आधारे आरक्षण देऊ, असा शासन निर्णय काढला; परंतु, हैदराबाद गॅझेटियरमध्ये नाव, आडनाव नसल्यने आतापर्यंत एकही प्रमाणपत्र वैध झाले नाही. शिंदे समितीने शोधलेल्या नोंदींप्रमाणे वंशावळ सिद्ध झाल्यानंतर कुणबी जात प्रमाणपत्र वैध होत आहे. कारण ते मूळ कुणबी जातीचे आहेत. मराठा हा कुणबी नाही’’..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.