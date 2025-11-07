मराठवाडा

Manoj Jarange: मनोज जरांगे यांच्या खूनासाठी अडीच कोटींची डिल? धनंजय मुडेंचे नाव घेत केला घटनाक्रम उघड, कोण आहे PA कांचन?

Manoj Jarange serious allegations against Dhananjay Munde : मनोज जरांगे पाटील यांच्या हत्येचा अडीच कोटींमध्ये कट रचल्याचा गंभीर आरोप; जालना पोलिसांच्या ताब्यात दोन संशयित, तर बड्या नेत्याचा सहभाग असल्याचा दावा; समाजाला शांततेचे आवाहन करत जरांगे यांनी पत्रकार परिषदेत केले मोठे उघड
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आज महत्त्वाची पत्रकार परिषद घेतली. काल त्यांच्या हत्येचा कट रचल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. या घटनेमुळे राज्यभर खळबळ उडाली. जालना पोलिसांनी हत्येचा कट रचणाऱ्या दोघांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले असून, त्यांची कसून चौकशी सुरू आहे. मनोज जरांगे यांच्या हत्येसाठी अडीच कोटींची सुपारी देण्यात आली असून, यात एका बड्या नेत्याचा सहभाग असल्याचा आरोप आहे. याबाबत जरांगे यांनी पत्रकार परिषदेत मोठा खुलासा केला.

