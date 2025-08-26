मराठवाडा

Manoj Jarange Patil : आझाद मैदानावर परवानगी नाकरली तरी मी जाणारच

आम्ही मुंबईला नियमांचे, न्यायालयाचे काटेकोर पालन करूण उपोषण करणार आहे, सरकारला आरक्षण देण्याचे जिवावर आले आहे, आम्ही हटणार नाही.
- दिलीप दखणे

वडीगोद्री - न्यायालयाने काय निर्णय दिला, हे मी अद्याप बघितले नाही. न्याय देवतेवर आमचा विश्वास आहे, लोकशाही मार्गाने आंदोलन करता येतात, आम्ही कायदा व नियमाप्रमाणे न्यायालयात परवानगी मागीतली आहे. आम्हाला परवानगी नक्की मिळणार, खारघर मुंबई येथे परवानगी आहे.

