Manoj Jarange Patil : आझाद मैदानावर परवानगी नाकरली तरी मी जाणारच

- दिलीप दखणेवडीगोद्री - न्यायालयाने काय निर्णय दिला, हे मी अद्याप बघितले नाही. न्याय देवतेवर आमचा विश्वास आहे, लोकशाही मार्गाने आंदोलन करता येतात, आम्ही कायदा व नियमाप्रमाणे न्यायालयात परवानगी मागीतली आहे. आम्हाला परवानगी नक्की मिळणार, खारघर मुंबई येथे परवानगी आहे..मग आझाद मैदानावर का नाही? हा सरकारचा डाव, खेळि आहे, परवानगी मिळाली नाही तरी उद्या बुधवार ता. 27 रोजी आम्ही मुंबईला अंतरवाली सराटी येथुन निघणार आहे, असे मंगळवारी ता.26 रोजी अंतरवाली सराटी येथे पत्रकार परिषद मध्ये बोलतांना मनोज जरांगे यांनी सांगितले.या वेळी बोलतांना जरांगे यांनी सांगितले की, सरकार इंग्रजाच्या काळातील पध्दतीप्रमाणे वागत आहे. सरकार हे जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी असते येथे आम्हाला लोकशाही मार्गाने आंदोलन देखील सरकार करू देत नाही, आम्ही शांततेत मुंबईला येत आहे, उपोषण करणार आहे, न्याय देवता आम्हाला नक्की न्याय देईल..आम्ही मुंबईला नियमांचे, न्यायालयाचे काटेकोर पालन करूण उपोषण करणार आहे, सरकारला आरक्षण देण्याचे जिवावर आले आहे, आम्ही हटणार नाही, आमचे वकील न्यायालयात जाऊन बाजु मांडणार आहेत. शांततेत सर्व नियम पाळुन आझाद मैदानावर आमरण उपोषण करणार आहे. बुधवार ता. 27 रोजी मुंबईत आझाद मैदानावर उपोषण करणार आहे..सरकार आंदोलन कुठे करायचे, हे ठरवणार आहे का? आम्हाला आझाद मैदानावर उपोषण करायचे आहे. नियमाचे पालन करूण उद्या सकाळी अंतरवाली सराटी येथुन दहा वाजता निघणार आहे. लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याला न्यायलय विरोध करणार नाही, असे मनोज जरांगे यांनी सांगितले..अंतरवाली सराटी येथे मुंबईत जाण्यासाठी समाज बांधव येत आहे, वडिगोद्री, अंतरवाली सराटी येथे मोठा पोलीस बंदोबस्त ठेवला आहे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे ओएसडी राजेंद्र साबळे यांनी सकाळी मनोज जरांगे यांची भेट घेऊन चर्चा केली. भेटीचा चर्चा तपशील समजु शकला नाही..