Laxman Hake: लक्ष्मण हाकेंना ठोकायला ११ लोकांची टीम; मराठा आरक्षण गोलमेज परिषदेत राजेंद्र कोंढरेंच्या सूचना

Maratha Reservation: ओबीसी आरक्षण बचाव यात्रेच्या निमित्ताने लक्ष्मण हाके विखारी भाषणं करीत मराठवाड्यात फिरत आहेत. मराठा समाजातील मुलींच्या बाबतीत त्यांनी केलेल्या आक्षेपार्ह विधानामुळे समाजात संतापाची लाट उसळली आहे. त्यामुळे हाकेंना ठोकून काढण्यासाठी मराठा समाजाच्या वतीने ११ लोकांची टीम तयार होणार आहे..छत्रपती संभाजी नगर येथे मराठा आरक्षण गोलमेज परिषदेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. या परिषदेमध्ये मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक आणि अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र कोंढरे यांनी उपस्थित मराठा समाजबांधवांना मार्गदर्शन केलं..सरकारचा मोठा निर्णय! आरोग्य विभागाच्या आदेशानुसार 'या' लाखो लोकांचे जन्म-मृत्यू दाखले रद्द होणार आणि पोलिसांकडून दाखले जप्त होणार, नेमका आदेश काय?, वाचा....यावेळी राजेंद्र कोंढरे म्हणाले की, लक्ष्मण हाके हा आपल्या पोरीबाळींची इज्जत काढतोय. त्यामुळं आता हाकेला सगळ्यांनी उत्तरं देत बसू नका. आपली अकरा जणांची टीम तयार करा, त्यांनीच त्याला ठोकायचं आणि अगदीच वेळ आली तर रस्त्यावर ठोकायची गरज आहे, अशी भूमिका छत्रपती संभाजी नगरमध्ये सुरू असलेल्या मराठा आरक्षण गोलमेज परिषदेत राजेंद्र कोंढरे पाटील यांनी मांडली..Rahul Gandhi : महाराष्ट्रातल्या राजुरा मतदारसंघात व्होटचोरी करून निवडून आला भाजप आमदार? राहुल गांधींनी आकडेवारीच मांडली.राजेंद्र कोंढरे नेमकं काय म्हणाले?महाराष्ट्रात सध्या मराठा समाजाला एकाकी पाडण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मराठा क्रांती मोर्चाचं मुख्य अपयश म्हणजे आपण सगळ्यांना उत्तरं देत बसलो. संजय राऊत क्रांती मोर्चाबद्दल अपशब्द बोलले, त्यांच्यावर सगळे तुटून पडले. यामुळे त्यामुळे मूळ मुद्दा बाजूला राहातो. आता आपला मूळ मुद्दा सोडू नका. त्यामुळे हाकेला सगळ्यांनी उत्तरं देत बसू नका. आपली चांगली अकरा लोकांची टीम तयार करा त्यांनीच फक्त त्याला ठोकायचं आणि आणि अगदीच वेळ आली तर मग त्याला रस्त्यावर ठोकू..