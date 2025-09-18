मराठवाडा

Laxman Hake: लक्ष्मण हाकेंना ठोकायला ११ लोकांची टीम; मराठा आरक्षण गोलमेज परिषदेत राजेंद्र कोंढरेंच्या सूचना

Maratha Leader Rajendra Kondhare: राजेंद्र कोंढरे म्हणाले की, लक्ष्मण हाके हा आपल्या पोरीबाळींची इज्जत काढतोय. त्यामुळं आता हाकेला सगळ्यांनी उत्तरं देत बसू नका.
संतोष कानडे
Maratha Reservation: ओबीसी आरक्षण बचाव यात्रेच्या निमित्ताने लक्ष्मण हाके विखारी भाषणं करीत मराठवाड्यात फिरत आहेत. मराठा समाजातील मुलींच्या बाबतीत त्यांनी केलेल्या आक्षेपार्ह विधानामुळे समाजात संतापाची लाट उसळली आहे. त्यामुळे हाकेंना ठोकून काढण्यासाठी मराठा समाजाच्या वतीने ११ लोकांची टीम तयार होणार आहे.

