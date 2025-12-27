मराठवाडा

Manoj Jarange Patil: मनोज जरांगेंची प्रकृती खालावली, संभाजीनगरच्या खासगी रुग्णालयात उपचार सुरु

Manoj Jarange Patil Admitted to Hospital: मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती खालावली आहे. त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत.
manoj jarange patil

manoj jarange patil

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Maratha Reservation: मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती खालावली असून त्यांना छत्रपती संभाजी नगर येथील एका खासगी रुग्णालायत दाखल करण्यात आलेलं आहे. मागच्या काही दिवसांपासून सततच्या दौऱ्यांमुळे त्यांना अशक्तपणा जाणवत होता. त्यामुळे आता त्यांच्यावर उपचार करण्यात येत आहेत.

Loading content, please wait...
medicine
Maratha Reservation
Manoj Jarange Patil

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com