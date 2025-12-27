Manoj Jarange Patil: मनोज जरांगेंची प्रकृती खालावली, संभाजीनगरच्या खासगी रुग्णालयात उपचार सुरु

Maratha Reservation: मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती खालावली असून त्यांना छत्रपती संभाजी नगर येथील एका खासगी रुग्णालायत दाखल करण्यात आलेलं आहे. मागच्या काही दिवसांपासून सततच्या दौऱ्यांमुळे त्यांना अशक्तपणा जाणवत होता. त्यामुळे आता त्यांच्यावर उपचार करण्यात येत आहेत..मनोज जरांगे पाटील हे सातत्याने दौऱ्यावर असतात. थेट कधी ते निवडणुकीच्या राजकारणात नसले तरी मराठा समाजाचे प्रश्न, समाजावर होणारे अन्याय यासाठी ते धाऊन जातात. बीडसह संपूर्ण मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातही त्यांचे मोठ्या प्रमाणावर दौरे होतात..या सगळ्या व्यापामुळे मनोज जरांगे यांची प्रकृती खालावली आहे. त्यांच्यावर छत्रपती संभाजीनगरच्या खासगी रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. शनिवारी सकाळीच त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. सततच्या दौऱ्यांमुळे जरांगे यांना अशक्तपणा आल्याची माहिती आहे. पुढचे आणखी काही दिवस जरांगे यांच्यावर रुग्णालयात उपचार केले जातील..Nashik Municipal Election : नाशकात ठाकरेंच्या शिवसेनेचे 'मिशन डॅमेज कंट्रोल'; फोडाफोडीनंतर अनिल देसाईंनी फुंकले रणशिंग!.दरम्यान, यापूर्वी हत्येच्या कटामुळे मनोज जरांगे चर्चेत आलेले होते. माजी मंत्री आणि परळी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार धनंजय मुंडे यांच्या सांगण्यावरुन काही लोकांनी हत्येचा कट रचला होता, असा आरोप जरांगे पाटलांनी केलेला. या प्रकरणी पोलिसांनी तिघांना अटकही केलेली आहे. आरोपी आणि धनंजय मुंडे यांच्यात बैठका झाल्याचंही जरांगेंनी सांगितलं होतं. एवढंच नाहीतर काही ऑडिओ क्लिप त्यांनी समोर आणलेल्या होत्या..Jalgaon News : जळगावकरांचा श्वास कोंडला! महामार्गावर धुळीचे लोट, 'न्हाई'च्या अधिकाऱ्यांचे कंत्राटदारांकडे बोट.या प्रकरणात धनंजय मुंडेंनी चौकशीपासून वाचण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची मदत घेतल्याचाही आरोप जरांगेंनी केला होता. पुढे या प्रकरणाचा तपास कुठपर्यंत आला, हे कळू शकलेलं नाही. धनंजय मुंडे यांच्यावर थेट आरोप झालेले असतानाही त्यांची पोलिसांनी चौकशी का केली नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतोय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.