Manoj Jarange: राहुल गांधींच्या सांगण्यावरून नागपूरचा मोर्चा, मनोज जरांगे, मंत्री छगन भुजबळांवर पुन्हा टीका

वडिगोद्री (जि. जालना) : नागपूरला आज निघालेला मोर्चा हा काँग्रेसचा होता, तो ओबीसींचा नव्हता. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्या सांगण्यावरून तो काढण्यात आल्याची टीका मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांनी अंतरवाली सराटी (ता. अंबड) येथे शुक्रवारी (ता. १०) केली..आमच्या हक्काच्या कुणबी नोंदी सापडलेल्या आहेत. हैदराबाद गॅझेटमध्येही नोंदी सापडत आहेत. त्यानंतर काहींनी राजकारण सुरू केले आहे. धनगर समाजाला 'एसटी'मधून आरक्षण मिळावे म्हणून दीपक बोऱ्हाडे यांनी बरेच दिवस उपोषण केले..त्यांच्या आंदोलनाला मंत्री छगन भुजबळ यांनी भेट दिली नाही. धनगर समाज त्यांना फक्त मोर्चासाठी हवा आहे. ते जर खरेच समाजासाठी लढले असते तर त्यांना आरक्षण मिळाले असते, अशी टीका जरांगे यांनी भुजबळ यांच्यावर केली..आम्ही केलेल्या आंदोलनानंतर हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला व तसा 'जीआर' निघाला आहे. आता शासन तो रद्द करणार नाही. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्यावर आम्ही कधी बोललो नाही..Maratha Reservation: १९९४ चा जीआर नेमका अर्थ काय आहे? मराठा समाज आरक्षणाबाहेर राहिला, कारण....त्यांचे माजी मंत्री अनिल देशमुख आधी बोलले. शरद पवार यांनी ओबीसींना १६ टक्के आरक्षण दिले. ते लोक तरी त्यांच्याकडे राहिले का? पवार यांना आता पश्चाताप झाला असेल, असेही ते म्हणाले. १९९४ च्या 'जीआर'बाबत जे व्हायचे ते झाले आहे. आम्ही लढत आहोत, त्यातून आरक्षण मिळाले आहे. आमच्यासाठी आरक्षण महत्त्वाचे आहे, राजकारण नाही, असेही जरांगे म्हणाले..