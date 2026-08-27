Maratha Reservation: मनोज जरांगेंच्या उपोषणाची सरकारला धास्ती! विखे पाटलांची सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत तातडीची बैठक

Manoj Jarange Patil: मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्टपासून पुन्हा एकदा आंदोलनाची हाक दिली आहे. कुणबी प्रमाणपत्र वाटप प्रणाली आणि रद्द होणाऱ्या व्हॅलिडिटीसाठी जरांगे पाटलांनी आंदोलनाचं हत्यार उपसलं आहे. या आंदोलनाची सरकारने धास्ती घेतल्याचं दिसून येतंय..मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा कॅबिनेट मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी छत्रपती संभाजी नगरमध्ये विभागीय आयुक्त कार्यालयात तातडीची बैठक बोलावली आहे. विभागीय आयुक्तांसह मराठवाड्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत बैठकीला सुरुवात झाली आहे..Shubman Gill on IND vs SL Draw: "२५० षटकं अन् सलग तीन दिवस फिल्डिंग..." फॉलोऑननंतरही सामना ड्रॉ राहिल्याबद्दल गिल काय म्हणाला?.हैदराबाद गॅझेटनुसार वाटप करण्यात येणारे प्रमाणपत्र, कुणबी नोंदी आणि वाटप करण्यात आलेले प्रमाणपत्र यासह मराठा आरक्षणाबाबत बैठकीत आढावा घेण्यात येणार आहे. तसेच मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या मागण्यांसंदर्भातही आढावा घेण्यात येत आहे..मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यामुळे काही कुणबी प्रमाणपत्रांच्या व्हॅलिडिटी रद्द झाल्या, असा आरोप करत मनोज जरांगे पाटलांनी पश्चिम महाराष्ट्राचा दौरा केला होता. तो दौरा अनेक अर्थांनी गाजलाही होता. त्यानंतर परवाच मंत्री विखे पाटील, उदय सामंत यांच्यासह सरकारच्या शिष्टमंडळाने मनोज जरांगे पाटलांची भेट घेतली होती..Hotel Business : हॉटेल व्यवसायाला ग्राहकांच्या अविश्वासाचा फटका! एफडीए कारवाईनंतर शहरातील रेस्टॉरंटमध्ये २० टक्क्यांपर्यंत घट.त्यानंतर आता जरांगे पाटलांनी उपोषणाला बसू नये, अथवा मुंबईतही उपोषणासाठी येऊ नये, यासाठी सरकार पावलं उचलत आहे. त्याच अनुषंगाने मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी छत्रपती संभाजी नगरच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयात बैठक बोलावली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.