Manoj Jarange: बीडमध्ये होणारा ओबीसी मेळावा राष्ट्रवादी पुरस्कृत; मनोज जरांगे यांची टीका, राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न

वडिगोद्री (जि. जालना) : बीडमध्ये शुक्रवारी (ता. १७) मंत्री छगन भुजबळ यांच्या उपस्थितीत होणारी ओबीसी एल्गार मेळावा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील नेत्यांकडून पुरस्कृत आहे..मराठा आरक्षणाला विरोध करणारे ओबीसी नेते केवळ राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप मराठा समाज आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी केला. अंतरवाली सराटी (ता. अंबड) येथे गुरुवारी (ता. १६) ते पत्रकारांशी बोलत होते..दोन सप्टेंबरच्या ‘जीआर’नुसार आतापर्यंत फक्त सत्तावीस दाखले मिळाले, असे ओबीसी नेते बबनराव तायवाडे म्हणाले होते. त्यावर जरांगे म्हणाले, ‘‘दाखले देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. हळूहळू दाखले मिळणार आहेत. महसूल अधिकारी-कर्मचारी पूरग्रस्त भागातील पंचनामे करण्यात व्यस्त आहेत. शासनाच्या निर्णयाने ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागत नाही, असे तायवाडेच म्हणाले होते. ही बाब ओबीसी नेत्यांनी समजून घेतली पाहिजे. हैदराबाद गॅझेटियर फक्त मराठवाड्यापुरते आहे, सरसकट नाही. शासनाने काढलेला जीआर रद्द होत नसतो.’’.मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तसा जीआर काढला आहे. पण त्यांच्याच मंत्रिमंडळातले मंत्री त्याला विरोध करत आहेत. याचा अर्थ आम्हाला कळणार नाही, एवढे आम्ही दुधखुळे नाही. तुम्हाला वाटते मी चौथी पास आहे, पण हा चौथी पास पुरून उरेल एवढी ताकद माझ्यात आहे, अशा शब्दांत त्यांनी ‘जीआर’ला विरोध करणाऱ्यांचा समाचार घेतला. लोकशाहीत प्रत्येक जातीला मोर्चा काढण्याचा अधिकार आहे, पण मराठा समाज कधीही दुसऱ्यांच्या लेकरांना विरोध करत नाही, असेही ते म्हणाले..Manoj Jarange: ओबीसी नेत्यांनी केले ओबीसींचे वाटोळे: मनोज जरांगे .वडेट्टीवार यांच्यावर टीका काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांच्यावर टीका करताना जरांगे म्हणाले, ‘‘वडेट्टीवार यांना माथेसूळ उठला आहे. मराठ्यांना आरक्षण मिळाले पाहिजे, असे ते आधी म्हणत होते. नागपूरचा मोर्चा काढल्यामुळे ते उघडे पडले आहेत. त्यांनी काँग्रेस संपवली आहे. राहुल गांधींनी त्यांची कानउघाडणी करायला पाहिजे होती.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.