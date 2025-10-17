मराठवाडा

Manoj Jarange: बीडमध्ये होणारा ओबीसी मेळावा राष्ट्रवादी पुरस्कृत; मनोज जरांगे यांची टीका, राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न

Maratha Reservation: बीडमध्ये शुक्रवारी मंत्री छगन भुजबळ यांच्या उपस्थितीत होणारी ओबीसी एल्गार मेळावा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील नेत्यांकडून पुरस्कृत आहे.
वडिगोद्री (जि. जालना) : बीडमध्ये शुक्रवारी (ता. १७) मंत्री छगन भुजबळ यांच्या उपस्थितीत होणारी ओबीसी एल्गार मेळावा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील नेत्यांकडून पुरस्कृत आहे.

