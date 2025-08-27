Manoj Jarange: मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांचा हजारो वाहनांसह ताफा मुंबईकडे रवाना

जालना : मराठा आणि कुणबी एकच आहेत, सगेसोयरे अद्यादेशाची अंमलबजावणी करत, मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण द्या, या मागणीसाठी मनोज जरांगे हे मराठा समाजाच्या हजारो वाहनांसह अंतरवली साराटी येथून मुबईंकडे निघाले आहेत..मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी ऑगस्ट 2023 पासून अंतरवली सराटी येथे मनोज जरांगे आंदोलन करत आहेत. मराठा आरक्षण मागणीसाठी उपोषण केले. शिवाय ता.20 जानेवारी 2024 रोजी मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे मुंबईकडे रवाना झाले होते. त्यावेळी त्यांना वाशी येथे अडवण्यात आले होते..त्यामुळे मनोज जरांगे यांनी ता.26 जानेवारी 2024 रोजी वाशी येथे बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. त्यानंतर ता.27 जानेवारी 2024 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात सगेसोयरे अद्यादेश काढला. त्यांनतर मनोज जरांगे वाशी येथून आंदोलन स्थगित करून परतले होते. त्यानंतर लोकसभा, विधानसभा निवडणुका झाल्या..मात्र, ता.27 जानेवारी 2024 रोजी काढण्यात आलेल्या सगेसोये अध्यादेशाची राज्य सरकारने अद्यापि अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे मनोज जरांगे हे पुन्हा मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईकडे निघाले आहेत. मनोज जरांगे हे मराठा समाज बांधवांच्या हजारो वाहनांचा ताफा घेऊन अंतरवली सराटी येथून रवाना झाले आहेत..Manoj Jarange : अधिवेशना नंतर आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवणार ; मनोज जरांगे.मराठा आरक्षणाची लढाई अंतिम टप्प्यात आली आहे. त्यामुळे सर्व पक्षातील मराठा नेत्यांनी साथ द्यावी. आम्ही मुंबईला शांततेत जात आहोत. राज्य शासनाकडून मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे शिष्टमंडळ चर्चेसाठी येणार आहे. त्यांच्याशी चर्चा करून पण सगेसोये अध्यादेश अंमलबजावणी शिवाय आता माघार नाही. मराठा समाजाने दगडफेक, जाळपोळ करून नाहीये, आत्महत्या करू नये. आझाद मैदानात येथे जाण्यासाठी आमची बाजू मांडण्या करीता समाज बांधव न्यायालयात गेले आहेत. न्यायालय आम्हाला न्याय देईल.- मनोज जरांगे, मराठा आरक्षण आंदोनल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.