Manoj Jarange: चावडी बैठका; आज अंतिम इशारा, बीड जिल्ह्यात जरांगेंच्या नियोजित आंदोलनाला ठिकठिकाणी पाठिंबा

Maratha Reservation: मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली ४०० गावांमध्ये चावडी बैठका पार पडल्या आहेत. मांजरसुंबा येथे रविवारी अंतिम इशारा सभा होऊन मुंबई आंदोलनासाठी जनतेला हाक दिली जाणार आहे.
Updated on

बीड : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली पुढच्या आठवड्यात गुरुवार (ता. २९) पासून मुंबईत होणाऱ्या आंदोलनाच्या जनजागृतीसाठी जिल्ह्यातील चारशे गावांमध्ये चावडी बैठका झाल्या, तर रविवारी (ता. २४) मांजरसुंबा येथे मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपस्थितीत अंतिम इशारा सभा होत आहे.

