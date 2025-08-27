मराठवाडा

Maratha Morcha : महिन्याच्या धान्यासह मराठा आंदोलक मुंबईकडे

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे बुधवारी अंतरवाली सराटीहून (ता. अंबड) पुन्हा एकदा मुंबईकडे रवाना झाले आहेत.
manoj jarange patil
manoj jarange patilsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जालना - मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे बुधवारी अंतरवाली सराटीहून (ता. अंबड) पुन्हा एकदा मुंबईकडे रवाना झाले आहेत. मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांतून समाजबांधव सहभागी झाले आहेत.

Loading content, please wait...
Jalna
Mumbai
Maratha Reservation
Food Grains
Protest
Manoj Jarange Patil

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com