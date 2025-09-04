Manoj Jarange: विखे पाटील मनोज जरांगेंच्या भेटीला; भुजबळांना म्हणाले, चर्चेत का सहभागी झाला नाहीत?

Maratha Reservation: मुंबईच्या आझाद मैदनातील उपोषणानंतर मनोज जरांगे पाटील हे छत्रपती संभाजी नगर येथील खासगी रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. गुरुवारी रात्री मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मनोज जरांगेंची रुग्णालात भेट घेतली. यावेळी अभ्यासकांशी चर्चा करुन प्रमाणपत्र वाटप प्रक्रिया सुलभ करण्याचा शब्द दिला..माध्यमांशी बोलताना मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, मी कामानिमित्त आलोच होतो, तर जरांगे पाटील यांच्या तब्बेतीची विचारपूस करण्यासाठी आलो. त्यांनी काळजी घ्यावी ही विनंती केली. कारण समाजाची काळजी सरकार घेत आहे. कुणबी जीआरबाबत काहींनी संभ्रम निर्माण केला आहे. फडणवीस यांनी जबाबदारी दिल्यानंतर प्रामाणिक भावनेने जे-जे आवश्यक आहे ते सर्व केले, तरीही काही लोक घरी बसून त्यावर टीका टिप्पणी करत आहेत. त्यांनी पब्लिकमध्ये जाऊन बोलायची गरज नाही.. मला येऊन सांगायला पाहिजे..''जीआरमध्ये कुठलीही त्रुटी नाही. मात्र काही बदल करायची असेल तर तेही होईल. लोकांना आधी समजू द्या नेमके काय काम चालू आहे. त्यावरून लोकांनाही नंतर कळेल कसे काम सुरू आहे, त्यावेळी संभ्रम दूर होईल. काही लोक नाराज आहेत त्यांनी कधी आंदोलनात सहभाग घेतला नाही कधी येऊन भेटले नाही आणि आता संभ्रम निर्माण करत आहेत. तरीही जसे अडचण येतील तशा दुरुस्त्या करु.'' असं विखे पाटील म्हणाले..भुजबळांच्या नाराजीवर बोललेभुजबळ यांच्यासोबत माझी चर्चा झाली आहे. त्यांना मी सकाळी बोललो आहे. ज्यांना वाटतं आम्ही फसवणूक केली त्यांना मी काही करू शकत नाही. मला त्यांना प्रश्न विचारायचा आहे की, सरकारी चर्चेत तुम्हाला यायला काय अडचण होती. तुम्ही तुमची मतं मांडली असती तर ऐकले असते. संभ्रम निर्माण करणाऱ्यांना माझी विनंती आहे माझ्याकडे या आपण चर्चा करू मी माझे दरवाजे बंद केले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.