मराठवाडा

Manoj Jarange: विखे पाटील मनोज जरांगेंच्या भेटीला; भुजबळांना म्हणाले, चर्चेत का सहभागी झाला नाहीत?

''जीआरमध्ये कुठलीही त्रुटी नाही. मात्र काही बदल करायची असेल तर तेही होईल. लोकांना आधी समजू द्या नेमके काय काम चालू आहे. त्यावरून लोकांनाही नंतर कळेल कसे काम सुरू आहे, त्यावेळी संभ्रम दूर होईल.''
Manoj Jarange: विखे पाटील मनोज जरांगेंच्या भेटीला; भुजबळांना म्हणाले, चर्चेत का सहभागी झाला नाहीत?
संतोष कानडे
Updated on

Maratha Reservation: मुंबईच्या आझाद मैदनातील उपोषणानंतर मनोज जरांगे पाटील हे छत्रपती संभाजी नगर येथील खासगी रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. गुरुवारी रात्री मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मनोज जरांगेंची रुग्णालात भेट घेतली. यावेळी अभ्यासकांशी चर्चा करुन प्रमाणपत्र वाटप प्रक्रिया सुलभ करण्याचा शब्द दिला.

Loading content, please wait...
Radhakrishna Vikhe Patil
Maratha Reservation
Manoj Jarange Patil

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com