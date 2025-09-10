Maratha Community : आक्षेपार्ह व्हिडिओप्रकरण; संगीता वानखेडेवर मराठा महिलांचा अवमान प्रकरणी अदखलपात्र गुन्हा दाखल

येरमाळा : मराठा समाजाच्या महिलांचा अवमान करणारा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रसारित केल्याप्रकरणी संगीता वानखेडे हिच्यावर एमआयडीसी भोसरी पोलिस ठाण्यात अदखलपात्र गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुणे स्थित कळंब तालुक्यातील तांदूळवाडी येथील रहिवासी मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक सतिश भास्कर काळे यांनी दिलेल्या तक्रारीवर ही कारवाई करण्यात आली..आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाज मोठ्या संख्येने मुंबईत गेला होता.या पार्श्वभूमीवर संगीता वानखेडे हिने महिलांबद्दल अपशब्दांचा वापर करून बदनामीकारक व्हिडिओ तयार केला.हा व्हिडिओ तिच्या फेसबुक अकाऊंट तसेच स्पष्ट मत या यूट्यूब चॅनेलवर टाकण्यात आला.या प्रकरणामुळे मराठा समाजाच्या भावना दुखावल्या असून,महिलांचे चरित्रहनन झाल्याची तीव्र भावना व्यक्त करण्यात आली..या घटनेनंतर रविवारी (ता.सात) मराठा कार्यकर्त्यांनी एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात आंदोलन केले. या वेळी संगीता वानखेडे हिच्यावर कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली. त्यानंतर पोलिसांनी मंगळवारी (ता. १०) अदखलपात्र गुन्हा नोंदवून चौकशी सुरू केली आहे..सदरील गुन्हा अदखलपात्र स्वरुपाचा दाखल करण्यात आल्याने.मराठा क्रांती कार्यकर्त्याकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे पोलिसांनी संगीता वानखेडे हिच्या विरुद्ध ठोस कारवाई केली नाही तर पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयावर सकल मराठा समाजाचा मोर्चा काढण्याचा इशारा देण्यात आला असुन लवकरच मोर्चाची तारीख लवकरच जाहीर केली जाणार आहे.सतीश काळे,समन्वयक,मराठा क्रांती पिंपरी चिंचवड..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.