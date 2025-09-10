मराठवाडा

Maratha Community : आक्षेपार्ह व्हिडिओप्रकरण; संगीता वानखेडेवर मराठा महिलांचा अवमान प्रकरणी अदखलपात्र गुन्हा दाखल

Sangeeta Wankhede : मराठा समाजाच्या महिलांचा अपमान करणारा व्हिडिओ सोशल मीडियावर टाकल्याप्रकरणी संगीता वानखेडेवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून समाजात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
येरमाळा : मराठा समाजाच्या महिलांचा अवमान करणारा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रसारित केल्याप्रकरणी संगीता वानखेडे हिच्यावर एमआयडीसी भोसरी पोलिस ठाण्यात अदखलपात्र गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुणे स्थित कळंब तालुक्यातील तांदूळवाडी येथील रहिवासी मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक सतिश भास्कर काळे यांनी दिलेल्या तक्रारीवर ही कारवाई करण्यात आली.

