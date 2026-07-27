Marathi Children’s Play: हैदराबादमध्ये मराठीचा डंका: ‘चल रे भोपळ्या टुणुक टुणुक’ बालनाट्याने आंतरराष्ट्रीय रंगमंचावर जिंकली मने

नवीन नांदेड : पारंपरिक लोककथेचा आधुनिक रंगमंचावरील आविष्कार आणि चिमुकल्या कलावंतांचा बहारदार अभिनय... या जोरावर स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठातील मराठी विभागप्रमुख डॉ. पृथ्वीराज तौर यांनी पुनर्रचित केलेल्या 'चल रे भोपळ्या टुणुक टुणुक' या पारंपरिक लोककथेच्या नाट्यरूपांतराचा प्रयोग हैदराबाद येथे आयोजित दुसऱ्या आंतरराष्ट्रीय बालनाट्य महोत्सवात 'रंगधारा'च्यावतीने सादर करण्यात आला. देशविदेशातील विविध बालनाट्यांसमवेत 'चल रे भोपळ्या'च्या मराठी भाषेतील प्रयोगाने हैदराबादकरांची मने जिंकली. अप्रतिम प्रयोग अशा शब्दात गौरव करत प्रेक्षकांनी बालकलावंतांचे कौतुक केले. .हैदराबाद येथे दिनांक २० ते २४ जुलै २०२६ च्या दरम्यान दुसऱ्या आंतरराष्ट्रीय नाट्य महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी 'रवींद्रभारती'मध्ये हा प्रयोग सादर करण्यात आला. ज्येष्ठ रंगकर्मी प्रकाश फडणीस यांनी रंगधारा थिएटर स्ट्रीमच्या वतीने 'चल रे भोपळ्या टुणूक टुणूक'चे कुशल दिग्दर्शन केले. यशस्वी सादरीकरणासाठी अभिलाषा आणि अवधूत कुलकर्णी तसेच रंगधारा थिएटरच्या संपूर्ण टीमने प्रयत्न केले..'प्रयोगादरम्यान 'चल रे भोपळ्या टुणुक टुणुक' आणि 'म्हातारी निघाली गाणी म्हणत...' ही गीते सुरू होताच प्रेक्षागृहातील आबालवृद्ध उत्स्फूर्तपणे थिरकले. नेटके नेपथ्य, जंगलाचा हुबेहूब देखावा, कल्पक प्रकाशयोजना आणि कानसेनांना भुरळ घालणारे पार्श्वसंगीत यामुळे हा प्रयोग उत्तरोत्तर रंगत गेला. ज्येष्ठ रंगकर्मी प्रकाश फडणीस यांच्या अचूक दिग्दर्शनाखाली बालकलाकारांनी सादर केलेला बिनचूक अभिनय या प्रयोगाचे प्रमुख आकर्षण ठरला. अभिलाषा कुलकर्णी, अवधूत कुलकर्णी आणि रंगधाराच्या टीमने या यशासाठी विशेष मेहनत घेतली..दिग्दर्शक प्रकाश फडणीस यांनी प्रयोगाविषयी सांगितले की, या प्रयोगामुळे बालकलावंतांना आंतरराष्ट्रीय रंगमंचावर अभिनय करण्याचा अनुभव मिळाला. तसेच मराठी मातृभाषेवरील प्रभुत्वात भर पडली..एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे सांस्कृतिक वारसा आणि लोककथांचा यशस्वी वारसा सोपवणाऱ्या या नाट्यरूपांतराबद्दल स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठातील कुलगुरू, अधिकारी व प्राध्यापकांनी मराठी विभागप्रमुख डॉ. पृथ्वीराज तौर यांचे कौतुक केले आहे..डॉ. तौर यांच्या 'हाक'चे तब्बल २००+ प्रयोग!डॉ. पृथ्वीराज तौर यांच्या लेखणीची जादू यापूर्वीही रंगभूमीवर सिद्ध झाली आहे. मुंबईच्या 'क्वेस्ट' संस्थेच्या 'गोष्टरंग' उपक्रमांतर्गत त्यांनी भाषांतरित केलेल्या 'हाक' या नाट्यरूपांतराचे अक्षय शिंपी यांच्या दिग्दर्शनाखाली महाराष्ट्रभर २०० हून अधिक प्रयोग झाले असून, त्याला प्रेक्षकांचा उदंड प्रतिसाद मिळाला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.