मराठवाडा

Marathi poetry translation in Mexico: मराठी काव्यानुवादाचा मेक्सिकोत डंका; डॉ. पृथ्वीराज तौर यांच्या अनुवादित कविता ‘अल्किमिया देव रेलाम्पागो’मधून प्रकाशित

मेक्सिकोतील ‘लिटरेटेलिया’ प्रकल्पातून मराठीतील काव्यानुवादाला जागतिक व्यासपीठ; डॉ. पृथ्वीराज तौर यांच्या प्रयत्नांमुळे अभिजात मराठीचा सातासमुद्रापार गौरव
Marathi poetry reaches Mexico as Dr. Prithviraj Taur’s translations of Mexican poet Manuel Alejandro Ceballos’ works are published internationally.

Marathi poetry reaches Mexico as Dr. Prithviraj Taur’s translations of Mexican poet Manuel Alejandro Ceballos’ works are published internationally.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवीन नांदेड : अभिजात भाषेचा बहुमान लाभलेल्या मराठी भाषेने आता जागतिक साहित्य क्षितिजावर आपली भक्कम पावले रोवली आहेत. ज्ञानभाषेकडे वाटचाल करत असताना अभिजात मराठी भाषा आपली पताका सातासमुद्रापार फडकवत आहे. एक पाऊल पुढे टाकत मराठी भाषेतील काव्यानुवाद थेट दक्षिण अमेरिकेतील मेक्सिको मधून प्रकाशित झाले आहेत.

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