Marathi poetry translation in Mexico: मराठी काव्यानुवादाचा मेक्सिकोत डंका; डॉ. पृथ्वीराज तौर यांच्या अनुवादित कविता ‘अल्किमिया देव रेलाम्पागो’मधून प्रकाशित

नवीन नांदेड : अभिजात भाषेचा बहुमान लाभलेल्या मराठी भाषेने आता जागतिक साहित्य क्षितिजावर आपली भक्कम पावले रोवली आहेत. ज्ञानभाषेकडे वाटचाल करत असताना अभिजात मराठी भाषा आपली पताका सातासमुद्रापार फडकवत आहे. एक पाऊल पुढे टाकत मराठी भाषेतील काव्यानुवाद थेट दक्षिण अमेरिकेतील मेक्सिको मधून प्रकाशित झाले आहेत..स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठातील भाषा वाङ्मय आणि संस्कृती अभ्यास संकुलाचे संचालक व मराठी विभागप्रमुख डॉ. पृथ्वीराज तौर यांनी केलेले काव्यानुवाद 'लिटरेटेलिया' प्रकल्पांतर्गत मेक्सिकोतील टोलुका शहरातून प्रकाशित झाले आहेत..सुप्रसिद्ध कवी तसेच मेक्सिको आंतरराष्ट्रीय कविता महोत्सवाचे संचालक मॅन्युएल अलेहांद्रो सेबाल्योस यांच्या कविता डॉ. पृथ्वीराज तौर यांनी मराठी भाषेत अनुवादित केल्या आहेत. सलमा बेडोल्या यांच्या मार्गदर्शनाखाली 'लिटरेटेलिया' प्रकल्पांतर्गत निर्माण करण्यात आलेल्या 'अल्किमिया देव रेलाम्पागो' मध्ये हे अनुवाद प्रसिद्ध झाले आहेत. प्वेर्टो रिकोच्या स्पॅनिश कवयित्री लुज़ मारिया लोपेस यांच्या सहकार्याने हे अनुवाद करण्यात आले असून मराठी समवेत हिंदी, इंडोनेशियाई, इंग्रजी, उझबेकी, फ्रेंच भाषेत सेबाल्योस यांच्या कवितांचे अनुवाद झाले आहेत..मराठी भाषा मेक्सिकोपर्यंत पोहोचवल्याबद्दल डॉ. पृथ्वीराज तौर यांचे कुलगुरू डॉ. मनोहर चासकर, डॉ. अशोक महाजन, कुलसचिव डॉ. ज्ञानेश्वर पवार, अधिष्ठाता डॉ. चंद्रकांत बाविस्कर, डॉ. पराग खडके, डॉ. वैजयंता पाटील, डॉ. सुरेन्द्र रेड्डी, डॉ. शैलेश वाढेर, डॉ. पराग भालचंद्र, डॉ. अशोक कदम, इंजि.तानाजी हुस्सेकर, स्पॅनिश भाषाप्रमुख प्रा. झिशान अली यांनी अभिनंदन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.