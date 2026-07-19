Marathwada Crop Crisis: पावसाने दडी मारताच पाचोड-पैठणमध्ये खरिप पिके शेवटची घटका मोजत; शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट

पाचोड : गेल्या तीन आठवडयापासून पावसाने दडी मारल्याने खरिप पिके संकटात सापडली असुन ती शेवटची घटका मोजत आहे. पिकासाठी पोषक पाऊस न झाल्याने उगवलेले कोवळे अंकुर जळुन जात असल्याने शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट ओढवल्याचे चित्र पाचोडसह पैठण तालुक्यात पाहवयास मिळते..दहा वर्षाच्या प्रदीर्घ कालखंडानंतर यंदा एका महिना उशीरा पावसाने हजेरी लावल्याने निम्म्या क्षेत्रावर खरिपाची पेर साधली गेली. शेतकऱ्यांनी उधार उसनवारी- पदरमोड करून बी -बियाणाची सरबराई करीत पैठण तालुक्यातील दहा मंडळातर्गत ६३ हजार हेक्टरवर खरिपाची पेर साधली. जेमतेम क्षेत्रावर बियाणांची उगवण होऊन पिकांनी बाळसे धरले. शेतकऱ्यांनी आंतर मशागतीचे कामे उरकली, अन् पावसाने कायमची उघडीप दिली. .त्यामुळे जमिनीतील ओल कमी होऊन कापुस, बाजरी, मुगावर किडीचा प्रार्दूभाव जाणवत आहे. सर्वत्र पाण्याअभावी पिके कोमेजली गेली असून पिकांची पाण्याअभावी होणारी होरपळ पाहुन शेतकऱ्यांनी मजुरांच्या मदतीने पिकांस तांब्याने पाणी टाकून चुळ भरण्यास सुरवात केली असून काही जण विहीरीस असलेले थोडेफार पाणी ठिबकद्वारे देऊन पिके जगविण्याचा जिवापाड प्रयत्न करीत आहे..खरिपाचा हंगाम वायाला जाण्याची भिती शेतकऱ्यांना भेडसावत असून दुबार पेरणीची चिंता त्यांना भेडसावत आहे. मृग नक्षत्रात उगवण झालेले गवत वाळुन जात असून गुराढोरांच्या चारा वैरणीचा प्रश्नही गंभीर बनला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.