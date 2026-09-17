Marathwada Development Package : मराठवाड्याच्या विकासासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीतील कोटींची उड्डाणे हवेतच! धक्कादायक आकडेवारी समोर

सुषेन जाधव छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्याला दुष्काळचक्रातून कायमचे बाहेर काढण्यासह मराठवाड्यातील पाणी, रस्ते, शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य आदी पायाभूत सुविधांसह विविध विकासकामांचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी तीन वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ५२ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले होते; परंतु, तीन वर्षांनंतरही हे पॅकेज फसवेच निघाले आहे. ५२ हजार कोटींच्या मंजूर निधीपैकी १६ सप्टेंबर २०२६ अखेर केवळ १२, २३६ कोटी ५५ लाख निधी प्राप्त झाला असून, त्यातील ११, ७२० कोटी ७५ लाख रुपयांचा निधी खर्च झाला. .विशेष म्हणजे मराठवाड्यातील दुष्काळ कायमचा हटविण्यासाठी सर्वांत जास्त म्हणजेच १३ हजार कोटींहून अधिक निधी मंजूर केला असताना त्यापैकी केवळ १०.३३ कोटी प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी एकही रुपया गेल्या तीन वर्षांत खर्च झाला नाही हे विशेष! मराठवाड्यातील दुष्काळ हटविण्यासाठी पश्चिमी वाहिनी नद्यांचे समुद्रात वाहून जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासाठी २२.९ अब्ज घनफुट पाणी वळविण्यासाठी १४ हजार ४० कोटींची योजना राबविण्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जाहीर केले होते; परंतु, या प्रकल्पाच्या १३, ४९७.२४ कोटी रुपयांच्या प्रशासकी मान्यतेलाच चक्क एक वर्ष (ऑक्टोबर २०२४) उजाडले होते..४० पैशांनी जीव जाणार नाही, प्रत्येक गोष्टीवर कर दिला पाहिजे; UPI शुल्कावर नीति आयोगाच्या उपाध्यक्षांचं विधान, सांगितली चाणक्यनीति.त्यानंतर वन जमीन, खासगी जमीन संपादन, पर्यावरणाची मान्यता, केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाची मान्यता अशा विविध मान्यतांच्या फेऱ्यात ही योजना गुंडाळली गेल्याचे भीषण वास्तव समोर आले आहे. नुसताच बैठकांचा फार्स तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी मराठवाड्याचे मागासलेपण आणि सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी दरवर्षी मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाचे औचित्य साधून शहरात मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक घेण्याची घोषणा केली होती. २००८ मध्ये त्यांनी स्वतः ही बैठक घेतलीही. त्या बैठकीनंतर थेट २०१६ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुसरी बैठक घेतली. त्यानंतर १६ सप्टेंबर २०२३ रोजी हैदराबाद मुक्तिसंग्राम दिनाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त महायुती सरकारची तत्कालीन मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मंत्रिमंडळ बैठक झाली होती..घोषणा (२०२३) वास्तव (२०२६)निजामकालीन शाळा दुरुस्ती योजनेसाठी २०० कोटींचा निधी मंजूर - खर्च ४५ कोटी (९४२ कामे पूर्ण)सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत रस्ते प्रकल्पासाठी २ हजार ४०० कोटी मंजूर - १ हजार ३२१ कोटी खर्चघृष्णेश्वर मंदिराचा सुधारित आराखडा २१०.४५ कोटी मंजूर - खर्च ३२.९५तुळजाभवानी मंदिर सुधारित आराखडा १८६५ कोटी मंजूर - २२.८९ कोटी खर्चऔंढा नागनाथ तीर्थक्षेत्र विकास १७८.३४ कोटी मंजूर - केवळ ९० लाख खर्चमराठवाड्यातील ३४३९ अंगणवाड्यांच्या बांधकामासाठी ७७१.९१ कोटी मंजूर - ८७.८८ कोटी खर्चमराठवाड्यातील निजामकालीन शाळांची दुरुस्ती पुनर्बांधणी २०० कोटी - ९४.३१ कोटी खर्चपरभणी जिल्हा क्रीडा संकूलसाठी २१.७५ कोटी - खर्च शून्य (जागाच मिळाली नाही).Kagal Municipal Council : कागल नगरपरिषदेतील महिला कर्मचाऱ्याचा मृत्यू; हसन मुश्रीफ, समरजित घाटगेंच्या कारभारावर सवाल, कर्मचाऱ्यांचा ठिय्या.छत्रपती संभाजीनगरात क्रीडा विद्यापीठ आणि आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्टेडियम- ६५६.३८ - खर्च शून्यमराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांतील ८६०० गावांत दुधाळ जनावरे वाटप ३२२५ कोटी- १० कोटीबीड, लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालय इमारतीसाठी अनुक्रमे ५९.३१ आणि ३७१ कोटी- खर्च ४४.७४ (फक्त बीड)मराठवाड्यातील ३०० किलोमटीर रस्त्यांच्या कामासाठी २८७१.९० - खर्च १३९१.३२ (६४० कामांपैकी २४० पूर्ण)मराठवाड्यातील ७५ ग्रामपंचायतींना स्वतःच्या कार्यालयासाठी १९५.३२ - खर्च ३१.२८ १८निजामकालीन पोलिस ठाण्यांचा कायापालट ९२.८० - खर्च ८.९८ कोटीविभागात ११९७ ई-बससाठी ४२१ कोटी- खर्च १० कोटी (चार्जिंग स्टेशनसहित)मराठवाड्यातील विविध शहरातील मूलभूत सोयींसाठी ५९९०.६४ कोटी- खर्च ३३९७ कोटीपुणे- छत्रपती संभाजीनगर महामार्गाच्या प्रकल्पासाठी १८८.१९ कोटी- अद्याप भूसंपादनच नाहीआष्टी (जि. बीड) उपजिल्हा रुग्णालय -८८.३४ - एकही रुपया खर्च नाहीमाजलगाव ट्रॉमा केअर सेंटर - २६.८७ कोटी - खर्च ९.५० (दुसऱ्या मजल्याचे काम पूर्ण)बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगारांच्या मुलींसाठी कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना (१६०० मुलींना लाभ) देण्यासाठी ८०.५० कोटी - खर्च (एकही रुपया नाही)वेरुळ येथे शहाजीराजे भोसले स्मारक ३.०४ कोटी - २.९४ कोटी (काम पूर्ण)देशी गायी-म्हशींमध्ये भ्रूणप्रत्यारोपणासाठी फिरती प्रयोगशाळा- २३.०८ कोटी- ४.९६ कोटीहिंगोली येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय ४०३.८९ कोटी- ६५.३८ कोटी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.