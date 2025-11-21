Marathwada Farmer: मराठवाड्यात सत्तर लाखांवर शेतकऱ्यांना मदत; अद्यापही सात लाखांवर अतिवृष्टीबाधित ई-केवायसीअभावी वंचित

छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यातील अतिवृष्टी, पूरस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचे ३२ लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावर नुकसान झाले होते. यामध्ये एक कोटी सहा लाख ४९ हजार ५२० शेतकरी मदतीसाठी पात्र ठरले होते..या अतिवृष्टीबाधित शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने आठ हजार ७०८ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली होती. २० नोव्हेंबर अखेर ६० टक्के म्हणजेच एकूण पाच हजार २८७ कोटी ५६ लाखांची मदत ७० लाख ९२ हजार ७३४ शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आल्याची माहिती विभागीय आयुक्तालय प्रशासनातर्फे देण्यात आली..आजवर राज्य सरकारने वेळोवेळी शासन निर्णय निर्गमित करून मराठवाड्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी आठ हजार ७०८ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली. मदतीसाठी ७९ लाख ५० हजार ९१ शेतकऱ्यांच्या याद्या अपलोड करण्यात आल्या आहेत..याद्या अपलोड करण्याचे ६७ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. परंतु, बहुतांश शेतकऱ्यांनी ॲग्रिस्टॅक फार्मर आयडी काढलेला नाही तसेच ई-केवायसीही केलेली नाही. मदतीसाठी ई-केवायसी करणे आवश्यक आहे. ई-केवायसी अभावी अद्यापही सहा लाख ७८ हजार शेतकऱ्यांना ४१२ कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले नसल्याचे चित्र आहे..Flood Relief: शेतकऱ्यांना चार हजार ९७१ कोटींचे वाटप; फार्मर आयडी, ई-केवायसीअभावी सात लाख शेतकरी वंचित.बाधित शेतकरी मदत (कोटीत)छत्रपती संभाजीनगर सात लाख ६५ हजार ४७५ ५९९.१३७५जालना पाच लाख ९२ हजार १७७ ४०४.७३३७परभणी आठ लाख ३३ हजार ९२७ ५५३.१८५०हिंगोली चार लाख ९६ हजार ५६६ ३९१.८१०२नांदेड ११ लाख ३१ हजार ३५६ ९११.३८५७बीड १३ लाख ३१ हजार ८६५ ९८४.४९५७लातूर ११ लाख ५० हजार ७६३ ७५५.७०१६धाराशिव सात लाख ९० हजार ६०५ ६८७.११११एकूण ७० लाख ९२ हजार ७३४ ५२८७.५६०५.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.