CM Devendra Fadnavis: नियमांच्या कचाट्यात अडकले वाढीव पंचनामे; मुख्यमंत्र्यांची घोषणाही हवेत, मंत्री सांगून गेले

लातूर : मराठवाड्याला गेल्या दोन महिन्यांपासून अतिवृष्टीचा फटका बसत आहे. त्यात सप्टेंबरमध्ये होत असलेल्या ढगफुटीसदृश परिस्थितीमुळे तर खरिपाचे पीक उद्ध्वस्त झाले आहे. हातातोंडाशी आलेले पीक डोळ्यांसमोर वाहून जाताना पाहण्याची वेळ शेतकऱ्यावर आली आहे. सध्या मुख्यमंत्र्यांपासून उपमुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री तसेच विरोधी पक्षातील नेत्यांचे आपत्ती 'टुरिझम' झाले आहे. .वारंवार नेते येत असल्याने प्रशासनालाही नीट काम करता येत नाही. त्यात मुख्यमंत्र्यांनी सरसकट मदत देण्याचे जाहीर केले असले तरी त्याचे आदेश नाहीत. तर दुसरीकडे वाढीव पंचनामे करा, असे आदेश राज्यमंत्री देऊन गेले. पण यात प्रशासन अडचणीत सापडले आहे. एका हंगामात एका पिकाला एकदाच मदत देण्याचे शासनाचे पूर्वीचे आदेश आहेत. त्यामुळे वाढीव पंचनामे कसे करायचे, हा प्रश्न प्रशासनासमोर आहे..Chh. Sambhajinagar: केंद्रीय युवक महोत्सवात धक्कादायक घटना! विद्यार्थी भोजनकक्षाचा डोम कोसळला, सुदैवाने कुणी जखमी नाही.सरसकट मदत, तर पंचनामे कशासाठी?काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठवाड्यात फक्त औसा व निलंगा तालुक्यांतील दोन गावांची पाहणी केली. ओला दुष्काळ ग्रामीण शब्द असल्याचे सांगून त्यांनी ओला दुष्काळ जाहीर करणार नाही हे स्पष्ट केले. तसेच सरसकट मदत दिली जाईल, अशी घोषणाही केली. असे असताना पंचनाम्याचा घाट का घातला जात आहे, हेही कळत नाही. छायाचित्रांचीही सक्ती आहे. सरसकट मदतीचा अद्याप आदेशही काढलेला नाही. त्यामुळे खरेच सरसकट मदत मिळणार, की घोषणा हवेतच राहणार याकडे शेतकरी अपेक्षेने पाहत आहे..वाढीव पंचनाम्यांचा निर्णय कधी?मराठवाड्यात ऑगस्टमध्ये सर्वच जिल्ह्यांत अतिवृष्टी झाली. लाखो हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले. त्याचे पंचनामे होऊन ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्यात आली. बहुतांश ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ही मदत पडली. काही ठिकाणी त्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यात सप्टेंबरमध्ये पुन्हा अतिवृष्टी झाली आहे. .यात शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. वाढीव मदत दिली जाईल, वाढीव पंचनामे करा, असे आदेश देऊन मंत्री निघून गेले. पण हे वाढीव पंचनामे नियमाच्या कचाट्यात सापडले आहेत. एका हंगामात एका पिकाला एकदाच मदत देण्याचे शासनाचे यापूर्वीचे आदेश आहेत. ऑगस्टच्या अतिवृष्टीत अनेक शेतकऱ्यांचे चाळीस-पन्नास टक्के नुकसान झाले, त्यांना शासनाच्या नियमानुसार मदतही मिळाली आहे. पण सप्टेंबरच्या अतिवृष्टीत उर्वरित नुकसान झालेल्यांना मदतीपासून वंचित राहावे लागणार आहे. याचे वाढीव पंचनामे होण्याची गरज आहे. याकरिता शासनाला स्वतंत्र निर्णय घेऊन आदेश काढावे लागणार आहेत..CM Devendra Fadnavis : शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वीच सरकार सगळ्यांना मदत करेल.मंत्रिमंडळाची हवी मान्यतामराठवाड्यात सध्या वाढीव मदत व पंचनाम्यांच्या संदर्भात अधिकाऱ्यांत संभ्रम आहे. याकरिता महसूल विभागाने पुढाकार घेण्याची गरज आहे. या संदर्भात २७ मार्च २०२३ चा आदेश महत्त्वाचा ठरणार आहे. या आदेशानुसार विविध मदतीपेक्षा अधिकची मदत देणे आवश्यक असल्याचे मत असल्यास, त्या संबंधित प्रशासकीय विभागाने योग्य त्या समर्थनासह आवश्यकता असल्यास महसूल व वन विभागाच्या मदत व पुनर्वसन उपविभागाचे अभिप्राय घेऊन त्याबाबत प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करावा, असे या आदेशात म्हटले आहे.