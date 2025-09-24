Marathwada floods: अप्रेझल सोडा, शेतकऱ्यांचं वर्षभराचं पॅकेज गेलं... पिकाची माती पाहून शेतकरी कोलमडला!

मुसळधार पाऊस, ओव्हरफ्लो धरणं आणि पूर... कधी नव्हे इतका पाऊस मराठवाड्यात पडला. शेतकऱ्यांचं संपूर्ण पीक या पावसाने गिळून टाकलं. थोडाफार पूर ओसरल्यानंतर आता पिकांचं झालेलं नुकसान पाहून शेतकरी हवालदिल झाला आहे. त्याच्या डोळ्यांसमोर वर्षभराचं स्वप्न धुळीस मिळालं. सरकारने दिलेली मदत पहिल्या टप्प्यातील पावसासाठी आहे, त्यामुळे यातही तांत्रिक अडचणी आहेत. आता नुकसानीला सामोरं गेलेल्या शेतकऱ्यांना ही मदत मिळणार का, हा मोठा प्रश्न आहे..शेतीत मोठ्या प्रमाणात पाणी साचलंछत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यातल्या शेकटा परिसरात मुसळधार पावसानंतर शेतीत मोठ्या प्रमाणात पाणी साचलं आहे. जिल्ह्याला गेल्या आठवड्याभरापासून पावसाने झोडपलं आहे. यावर्षी पावसाने अनेक वर्षांचा विक्रम मोडीत काढला आहे. सतत सुरू असलेल्या संततधारेमुळे कन्नड, वैजापूर, सिल्लोड, सोयगाव, गंगापूर, खुलताबाद या तालुक्यांतील अनेक शिवार पाण्यात आहेत..शेतकरी चिंतेतखुलताबाद तालुक्यातील वेरूळसह कसाबखेडा, मंबापुर, पळसवाडी, तलाववाडी, शादुलवाडी, शेकापुरी, तिसगाव, निरगुडी, पिंपरी, पळसगाव, आखातवाडा येथील पिकं धोक्यात आली आहेत. मका, सोयाबीन, कापूस या पिकांनी माना टाकल्या आहेत. पानं पिवळी पडत असून करपा, अळी यांसारख्या रोगांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. त्यामुळे शेतकरी चिंतेत आला आहे. शासनाने तातडीने सरसकट पंचनामे करून नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे..Marathwada Rain Update : मराठवाड्याला अतिवृष्टीने रडवलं, शेतीचं प्रचंड नुकसान; सोलापूर-बीडमध्ये शाळा महाविद्यालयांना सुट्टी.कष्टाने केलेल्या पिकाची मातीजिल्ह्यातील मका पीक तर उद्ध्वस्त झालं आहे. पंधरवडाभर सतत पावसामुळे पाण्यात बुडालेला मका पूर्णपणे सडला आहे. त्यामुळे मोठ्या कष्टाने केलेल्या पिकाची माती झाली आहे..यंदाच्या खरीप हंगामात जवळपास बाराशे मंडळांमध्ये अतिवृष्टी झाली आहे. अनेक मंडळांत दुबार-तिबार अतिवृष्टी झाली. १७ सप्टेंबरपर्यंत १८ लाख २७ हजार हेक्टरवरील पिकांचं नुकसान झालं होतं. तर १८ सप्टेंबरपासून ते रविवारीपर्यंत आणखी ४ लाख ९१ हजार हेक्टरवरील पिकांचं नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे.आतापर्यंत जुलै-ऑगस्ट महिन्यातील नुकसानभरपाईसाठी ६९६ कोटी रुपये मिळाले आहेत. तर आणखी ७२१ कोटी मिळावेत यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयातून प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे..शेतकरी काय म्हणाले?“मी आधीच कर्जबाजारी आहे. शेतात सोयाबीन आणि मका पेरला होता. या पिकांच्या भरोशावर मी कर्ज घेतलं होतं. पण आता मका आणि सोयाबीनचं मोठं नुकसान झालं आहे. त्यात रानडुकरांचा त्रासही वाढला आहे. अनेक ठिकाणी मका रानडुकरांनी तुडवला आहे. नुकसानभरपाई सरकारने द्यावी.”– शेतकरी कारभारी औटे, पळसवाडी“अतिवृष्टीमुळे खर्च उत्पन्नापेक्षा जास्त झाला आहे. कांदा चाळीत सडत आहे. मका-सोयाबीन पीकही हातचं गेलं आहे. त्यात अद्रकाला भाव नाही. यामुळे माझं आर्थिक गणित कोलमडलं असून शासनाने तातडीने पंचनामे करून नुकसानभरपाई द्यावी.”*– शेतकरी आप्पासाहेब विष्णू वेताळ, वेरूळ.Marathwada Rain : दुष्काळी जिल्ह्यात अतिवृष्टी झालीय, शेतकरी राजा संकटात; सरकारने तातडीनं मदत करावी : शरद पवार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.