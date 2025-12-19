Jalna News : मराठवाड्यातील पहिला एआय तंत्रज्ञानाचा यशस्वी प्रयोग; घनसावंगी तालुक्यात ऊस शेतीत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर!

कुंभार पिंपळगाव : घनसावंगी तालुक्यासह कुंभार पिंपळगाव,गोदावरी परिसरात मोठ्या प्रमाणात सिंचनक्षेत्र वाढल्याने शेतकऱ्यांनी ऊसाची पारंपरिक पद्धतीप्रमाणेच आधुनिक पध्दतीनेही लागवड केली असून पिंपरखेड बुद्रुक(ता. घनसावंगी)या गावात मराठवाड्यातील पहिला एआय टेक्नॉलॉजीचा (कृत्रिम बुध्दीमत्ता)प्रयोग करण्यात आला आहे..शास्वत ऊस विकास कार्यक्रम अंतर्गत कर्मयोगी अंकुशराव टोपे समर्थ सहकारी साखर कारखाना या कार्यक्षेत्रामध्ये पहिले एआय क्लस्टर पिंपरखेड बुद्रुक येथे बसवले.गावातील प्रगतशील ऊस उत्पादक २५ शेतकऱ्यांनी यात सहभाग घेतला आहे. सदर उपक्रमात सहभागी आलेल्या शेतकऱ्यांनी सीओ ८६०३२, पीडीएन १५०१२,पीडीएन १३००७,व्हीएआय.माझा प्रभाग, माझी जबाबदारी ः राजेंद्र जगताप.१८१२१. अशा विविध जातीच्या ऊसाच्या वाणांची लागवड केलेली आहे.तर शाश्वत उत्पन्नाची हमी व्हीएसआय पुणे व केव्हीके बारामती यांनी दिलेली आहे. पिंपरखेड बुद्रुक येथे एआय उपक्रमाला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. या मध्ये महाराष्ट्र राज्याचे माजी आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांचे मार्गदर्शन लाभत आहे. हा प्रयोग यशस्वी करण्यासाठी कारखान्याचे ऊस विकास अधिकारी वैभव पाटील यांच्या विशेष परिश्रमातुन हा प्रयोग यशस्वी झाला आहे. यासाठी कारखान्याचे शुभम खरात, सचिन चव्हाण,गंगाधर घायाळ,शंकर कचरे, गणेश बागडे ,वैभव मांडवे यांनी विशेष सहकार्य केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.