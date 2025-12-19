मराठवाडा

Jalna News : मराठवाड्यातील पहिला एआय तंत्रज्ञानाचा यशस्वी प्रयोग; घनसावंगी तालुक्यात ऊस शेतीत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर!

AI Agriculture : पिंपरखेड बुद्रुक (ता. घनसावंगी) येथे मराठवाड्यातील पहिला एआय तंत्रज्ञानावर आधारित ऊस शेतीचा प्रयोग यशस्वीपणे राबविण्यात आला आहे. या उपक्रमात २५ प्रगतशील शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला असून शाश्वत उत्पादनाची हमी देण्यात आली आहे.
Marathwada’s First AI-Based Sugarcane Farming Initiative

Marathwada’s First AI-Based Sugarcane Farming Initiative

Sakal

लक्ष्मीकांत कुलकर्णी
Updated on

कुंभार पिंपळगाव : घनसावंगी तालुक्यासह कुंभार पिंपळगाव,गोदावरी परिसरात मोठ्या प्रमाणात सिंचनक्षेत्र वाढल्याने शेतकऱ्यांनी ऊसाची पारंपरिक पद्धतीप्रमाणेच आधुनिक पध्दतीनेही लागवड केली असून पिंपरखेड बुद्रुक(ता. घनसावंगी)या गावात मराठवाड्यातील पहिला एआय टेक्नॉलॉजीचा (कृत्रिम बुध्दीमत्ता)प्रयोग करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Jalna
Technology
Marathwada
Farming Technology
Artificial Intelligence in Agriculture

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com