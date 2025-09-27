Marathwada Flood : रेणा नदीला पूर, घाटनांदूरचा संपर्क तुटला; शेतकऱ्यांची आर्थिक मदतीची मागणी

घाटनांदूर : परिसरात रात्रभर पाऊसाने झोडपल्याने शेतात पाणी साचले असून काढणीस आलेल्या सोयाबीन कापूस पिकाचे मोठे नुकसान झाले असून नदी नाल्यांना पूर आला असून रेणा नदीच्या लगतच्या शेतात पाणी शिरल्याने शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान झाले आहे. .(ता.२६) शुक्रवारी रात्री साडे सात वाजल्यापासून पावसास सुरुवात झाली. रात्रभर जोरदार संततधार पावसामुळे ८४ मी मी पावसाची घाटनांदूर महसूल मंडळात नोंद झाली आहे. साळुंकवाडी चंदनवाडी घोलपवाडी हनुमंतवाडी नवाबवाडी तळणी चोपणवाडीसह परिसराला पावसाने झोडपून काढले..Solapur Flood : सोलापुरात कोकणापेक्षा जास्त पाऊस; 27 वर्षांचा विक्रम मोडीत निघणार, पुढील चार दिवस Red Alert, तालुकानिहाय टक्केवारी पाहा.मुसळधार पावसांमुळे परिसरातील नदी -नाले- ओढे दुथडी भरून वाहत असून शेतात पाणी साचल्याने शेतांना तळ्याचे स्वरूप आले असून काढणीस आलेले सोयाबीन कापूस पिकाचे मोठे नुकसान झाल्याने शेतकऱ्याच्या हाता तोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतला आहे..रेणा नदीला पूर आल्याने पुराचे पाणी पुलावरून वाहत असल्याने चंदनवाडी हातोला लिंबगाव गावचा घाटनांदूरशी संपर्क तुटला आहे. अतिवृष्टी झाल्याने शेतकऱ्यास सरसगड आर्थिक मदत करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.