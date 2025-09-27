मराठवाडा

Marathwada Flood : रेणा नदीला पूर, घाटनांदूरचा संपर्क तुटला; शेतकऱ्यांची आर्थिक मदतीची मागणी

Flood Alert : मुसळधार पावसामुळे घाटनांदूर परिसरातील शेतांमध्ये पूर येऊन सोयाबीन कापूस पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे.
घाटनांदूर : परिसरात रात्रभर पाऊसाने झोडपल्याने शेतात पाणी साचले असून काढणीस आलेल्या सोयाबीन कापूस पिकाचे मोठे नुकसान झाले असून नदी नाल्यांना पूर आला असून रेणा नदीच्या लगतच्या शेतात पाणी शिरल्याने शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान झाले आहे.

