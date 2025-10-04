Marathwada Flood : शासनाने शेतकऱ्यांना वार्यावर सोडुन नये : माजी खा. राजु शेट्टी

दिलीप दखणेवडिगोद्री : मराठवाडा सह राज्यात मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला, अतिवृष्टीने शेतातील पीकांचे नुकसान झाले, नदी नाल्यांना पुर आल्याने पीकांचे, पशुधनाचे,अन्न धांन्याचे नुकसान झाले, अतिवृष्टी मुळे शेतकरी संकटात आहे शासनाने त्वरित कर्जमाफी करून मदत करावी,शासनाने शेतकऱ्यांना वार्यावर सोडू नये असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खा.राजु शेट्टी यांनी सांगितले..मा.खा. राजू शेट्टी यांनी शनिवार ता.4 रोजी सकाळी अंबड तालुक्यातील वडिगोद्री, साष्ट पिंपळगाव,नाथवस्ती, विज्ञानेश्वर आपेगाव या गोदावरी नदीच्या महापुराने बाधित गावांना भेटी देऊन अतिवृष्टी बाधित खरीप पिकांच्या नुकसानीची पाहणी केली व शेतकऱ्यांशी संवाद साधला.यावेळी त्यांनी ओला दुष्काळ जाहीर करून संपूर्ण कर्जमाफी करण्यात यावी यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना मोठे आंदोलन उभारणार असल्याचे सांगीतले..शेतकऱ्यांच्या उसातुन होणारी कपात त्वरित थांबवा असे माजी खासदार राजु शेट्टी यांनी सांगितले. शासनाने टप्पाटप्पाने, 1, रुपयावरुन 2 रुपये, दोन रुपयांवरून पाच रुपये आता थेट 15 रुपये , पुरग्रस्तांना 5रुपये स्वतः खिशात 10 रुपये ठेवुनी सरकारने दलाली सुरू करुन, बाकिच्या योजना धरुन 27 रुपये कपात होत असल्याने राज्यभरात 5,आॅक्टोबर रोजी सरकारच्या जीआरची होळी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.शेतकऱ्यांच्या टनामागील १५ रुपयांवर दरोडा टाकत असेल, तर हे आम्हाला मान्य नाही, कारण हे सरकार कारखानाधार्जिन झाले आहे, असा आरोप राजू शेट्टी यांनी केला आहे..पुणे : रस्ता रुंदीकरण कारवाईला रजपुत झोपडपट्टीवासीयांचा विरोध.वास्तविक पाहता अतिवृष्टीमुळे ऊस उत्पादन एकरी १० ते १२ टनांनी घटले आहे. हे सरकारला माहित आहे. ऊस उत्पादक शेतकरीही अतिवृष्टीबाधित आहेत. तरीही टनामागे १५ रुपयांचा दरोडा ऊस उत्पादकांवर पडत आहे. मंत्री समितीत बसलेले अजित पवार, राधाकृष्ण विखे- पाटील यांना खूष करण्यासाठी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचे राजु शेट्टी म्हणाले , कापूस,तूर,सोयाबीन,मूग,मक्का व बाजरी या खरीप पिकांसह डाळिंब,मोसंबी,द्राक्ष फळबागांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. .शेतकरी आर्थिक संकटात सापडल्याने आत्महत्येच्या गर्तेत सापडला आहे. त्यामुळे ओला दुष्काळ जाहीर करून संपूर्ण कर्जमाफी करण्याची मागणी माजी खा. शेट्टी यांनी केली आहे.यावेळी जिल्हाध्यक्ष सुरेश काळे,सचिव पांडुरंग गटकळ, स्वाभिमानी विद्यार्थी परिषदेचे मराठवाडा अध्यक्ष गणेश गावडे,तालुकाध्यक्ष राजेंद्र खटके, आपेगाव चे सरपंच पांडुरंग चौधरी, सुदाम जाधव, अंगद काळे, तालुकाध्यक्ष उमेश पाष्टे, तालुका सचिव भारत उंडे, अभिजित काळे, नामदेव खोसे, तुकाराम गवळी, हभप गणेश बोचरे,परतूर तालुकाध्यक्ष गणेश राजबिंडे, धाकलगाव सर्कल प्रमुख विकास काकडे आदींची उपस्थिती होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.