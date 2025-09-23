मराठवाडा

Heavy Rain: मराठवाड्यात हाहाःकार! 24 तासांत 8 जणांचा मृत्यू; सव्वातीनशे घरं पडली, लोक अडकले, आर्मीची मदत घेण्याचा निर्णय

संतोष कानडे
Rain Flood: मराठवाड्यामध्ये पावसाने हाहाःकार केला आहे. परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याने प्रशासानाने मदतकार्यासाठी लष्काराला पाचारण केलेलं आहे. लोक मृत पावले आहेत, शेकडो जनावरं दगावली आहेत आणि घरं उद्ध्वस्त झाली आहे. राज्य सरकारने मदतीचा जीआर काढला असला तरी प्रत्यक्षात पदरात कधी आणि किती पडेल, हे सांगणं अवघड आहे.

