Marathwada Floods: नद्या कोपल्या, गावांना वेढा! मराठवाड्याच्या काही भागांत मुसळधार, अनेकांचा बचाव

छत्रपती संभाजीनगर : गणेशोत्सवानंतर मुसळधार कोसळणारा पाऊस नवरात्रोत्सवाच्या पहिल्या माळेलाही 'घटी' बसल्याचे चित्र मराठवाड्याच्या काही भागांत दिसले. रविवारी (ता. २१) रात्री उशिरा झालेला मुसळधार पाऊस, धरणांतून सुरू असलेल्या विसर्गामुळे अनेक नद्या कोपल्या असून काही गावांना पाण्याचा वेढा पडला. बचाव पथकांनी पुरात अडकलेल्या अनेकांना सुरक्षितस्थळी हलविले. सोमवारीही काही भागांत पाऊस कोसळला. ढगाळ वातावरण कायम होते..धाराशिव जिल्ह्याला झोडपलेधाराशिव जिल्ह्याच्या काही तालुक्यांत मुसळधार पावसाने झोडपून काढले. सरासरी ६५.० मिलिमीटर पालसाची नोंद झाली. २२ महसूल मंडळांत अतिवृष्टी झाली. परंडा तालुक्यात १०८.९, तर भूम तालुक्यात १०९.६ मिलिमीटर पाऊस कोसळला. परंडा तालुक्यात उल्का, खैरी, चांदणी नद्यांना आलेल्या पुरामुळे काही गावांना पाण्याचा वेढा दिला. .Marathwada Heavy Rain: मराठवाड्यात पावसाचा धुमाकूळ; काही भागांत तर ढगफुटीसदृश पाऊस झाल्याने घरे, शाळा, मंदिरांत पाणी .पुराच्या पाण्यामुळे अडकलेल्या शंभरपेक्षा अधिक ग्रामस्थांना हेलिकॉप्टर, बोटींच्या साह्याने सुरक्षितस्थळी हलविण्यात आले. या तालुक्यात 'एनडीआरएफ'चे पथक दाखल झाले. भूम तालुक्यात दीडशेपेक्षा अधिक जनावरे पुराच्या पाण्यात वाहून गेल्याने दगावली. याच तालुक्यातील चिंचोली गावात घरात पाणी शिरल्याने महिलेचा मृत्यू झाला. उमरगा, लोहारा लातूर जिल्ह्यात पूरस्थिती मांजरा, तेरणा, रेणा, तावरजा आणि इतर मध्यम व लघुप्रकल्प पूर्ण क्षमतेने भरले आहेत. मागील काही दिवसांपासून मांजरा नदीत पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे..त्यामुळे लातूर जिल्ह्यात नद्यांना पूर आला आहे. त्यामुळे अकरा ठिकाणचे रस्ते वाहतुकीसाठी बंद झाले आहेत. गेल्या दोन दिवसांतील मुसळधार पावसामुळे मांजरा नदीपात्रात सध्या २७ हजार १६६ क्युसेक्स, तेरणा नदीपात्रात २२ हजार ६२१ क्युसेकने विसर्ग सुरू आहे. पाण्याची आवक सुरूच असल्याने विसर्गात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. आजही जिल्ह्यातील अनेक भागांना पावसाने झोडपले. जिल्ह्याची वार्षिक सरासरी ७४७.३ मिलिमीटर असून तुलनेत ११३.६ टक्के पाऊस झाला आहे..अनेक घरांत पाणी शिरलेजालना शहरासह जिल्ह्यात काल रात्री जोरदार पाऊस झाला. दहा मंडळांत ६५ मिलिमीटरपेक्षा अधिक पाऊस झाल्याने अतिवृष्टीची नोंद झाली आहे. शहरातील अनेक घरांत पाणी शिरले. जालना तालुक्यात सर्वाधिक ६३.७ तर मिमी पाऊस झाला. तालुक्यातील नेर मंडळात १११.८, जालना शहर मंडळात ७६.८, रामनगर, पाचन वडगाव मंडळात प्रत्येकी ७६.८, अंबडच्या जामखेड ६८.३ रोहिलागड ६५.३, सुखापुरी ६७, बदनापूर तालुक्यातील बदनापूर, शेलगाव, रोषणगाव मंडळांत प्रत्येकी ६५.८ मिलिमीटर पाऊस झाला आहे. जिल्ह्यात एक जूनपासून आतापर्यंत तब्बल ७३३.४ मिलिमीटर पाऊस झाला आहे..३५ जणांची सुटकाजालना तालुक्यातून वाहणाऱ्या कल्याणी, गिरिजा नदीच्या पुरामध्ये अडकेलेल्या ३५ जणांची अग्निशमन दलाने सुटका केली. यामध्ये विरेगाव येथील १४, तर हिवर्डी येथील २१ जणांचा समावेश होता. यात दोन वर्षांच्या चिमुकल्याचाही होता. शिवाय वीस शेळ्यांनाही पुरातून वाचवण्यात आले. जिल्ह्यातील दहा जनावरे दगावली..विजांच्या कडकडाटासह पाऊसपरभणी शहरासह जिल्ह्यात काल रात्री विजांच्या कडकडाटासह जोरदार पाऊस झाला. दीड ते दोन तास पडलेल्या पावसामुळे शहरातील रस्ते जलमय झाले. गेल्या २४ तासांत सरासरी २९ मिमी पावसाची नोंद झाली. तालुकानिहाय मिलिमीटरमध्ये पाऊस असा- परभणी २९.३, गंगाखेड २८.४, पाथरी २०.४, जिंतूर १३.१, पूर्णा १०.५, पालम १५.२, सेलू १०.१, सोनपेठ १२, मानवत ११.२..मेघगर्जनेसह मुसळधारनांदेड शहरसाह जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांत सलग दोन दिवसांपासून पावसाची रिपरिप सुरू आहे. काल रात्री पाऊस पडल्यानंतर आज सांयकाळी पाचला मेघगर्जनेसह पावसाने जोरदार हजेरी लावली. त्यामुळे शहरातील सर्वच रस्ते जलमय झाले होते. जिल्ह्यात आतापर्यंत वर्षभरात सरासरी साधारण ८९१ मिलिमीटर पाऊस पडतो. यंदा आतापर्यंत एक हजार मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे..या नद्यांना पूरपरंडा (जि.धाराशिव) ः उल्फा, उल्का, खैरी, चांदणीलातूर ः मांजरा, तेरणा, तावरजाजालना- कल्याणी, गिरिजाबीड- मांजरा, सिंदफणा व उपनद्या.आठ दिवसांत दुसऱ्यांदा पूरबीड जिल्ह्यात चार दिवस विश्रांती घेतलेल्या पावसाने काल मध्यरात्री पुन्हा जोरदार हजेरी लावली. आठच दिवसांत जिल्ह्यात दुसऱ्यांदा पूरस्थिती निर्माण झाली. याचा सर्वाधिक फटका शिरूर कासार, पाटोदा तालुक्यांना बसला. पुरामुळे हजारो हेक्टर क्षेत्रावरील शेती पिके उद्ध्वस्त झाली..Marathwada Rain Update: नांदेड लातूर 'जलपूर' बनले; अतिवृष्टीने शेकडो गावांचा संपर्क तुटला, शेती, घरे व दुकाने पाण्याखाली.विभागातील तब्बल ७५ गावांत अतिवृष्टीविभागात २२ गावांचा संपर्क तुटलापुरात २२८ नागरिक अडकलेचार जणांचा मृत्यू , ७२ जनावरे दगावली.अनेकांची पुरातून सुटकापरंडा (जि. धाराशिव) तालुक्यात हेलिकॉप्टरच्या साह्याने ५० जणांना सुरक्षितस्थळी हलविले. पावसामुळे परंडा-बार्शी, परंडा-कुर्डूवाडी रस्ता बंद होता. सीना-कोळेगाव प्रकल्पातून ५१ हजार ९६० क्युसेकने विसर्ग सुरू आहे. जालन्यात ३५ जणांची पुरातून सुटका करण्यात आली. बीड जिल्ह्यात नऊ जणांना वाचवले; आणखी ३५ जण पुरात अडकले असून मदतकार्य सुरू आहे. शिरूर, पाटोद्यात शंभरहून अधिक लोकांचे स्थलांतर करण्यात आले आहे..