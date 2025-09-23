मराठवाडा

Marathwada Floods: नद्या कोपल्या, गावांना वेढा! मराठवाड्याच्या काही भागांत मुसळधार, अनेकांचा बचाव

Heavy Rain: मराठवाड्यात मुसळधार पावसामुळे पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक गावांचा संपर्क तुटला असून नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात येत आहे. तालुक्यातील अनेक नद्यांचे पाणी कोपल्यावरून शंभरांवर नागरिक अडकले आहेत.
Marathwada Floods

Marathwada Floods

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : गणेशोत्सवानंतर मुसळधार कोसळणारा पाऊस नवरात्रोत्सवाच्या पहिल्या माळेलाही ‘घटी’ बसल्याचे चित्र मराठवाड्याच्या काही भागांत दिसले. रविवारी (ता. २१) रात्री उशिरा झालेला मुसळधार पाऊस, धरणांतून सुरू असलेल्या विसर्गामुळे अनेक नद्या कोपल्या असून काही गावांना पाण्याचा वेढा पडला. बचाव पथकांनी पुरात अडकलेल्या अनेकांना सुरक्षितस्थळी हलविले. सोमवारीही काही भागांत पाऊस कोसळला. ढगाळ वातावरण कायम होते.

Loading content, please wait...
rain
water
Marathwada
flood hit villages
Flood damage to crops

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com