Beed News: शेतकरी कुटुंबीयास मारहाण करून सोन्या चांदीसह पावणे सहा लाखांचा ऐवज केला लंपास,गेवराईच्या सुशी गावातील घटना!

गेवराई: घराच्या गेटचे कुलूप तोडून घरात प्रवेश करत आज्ञात चोरट्यांनी शेतकरी कूटूबिंयास मारहाण करुन सोने,चांदीसह अन् नगदी रक्कम यासह एकुण पावणेसहा लाख रुपयांचा ऐवज चोरून नेल्याची घटना परवा गूरुवारी पहाटे गेवराईतील सुशी गावात घडली.बुधवारी दिवसभर शेतात काम करुन रात्री दिलीप निवृत्ती पौळ त्यांचे कुटुंबीय गाढ झोपेत असतानाच गुरूवारी साधारण दोन वाजेच्या सुमारास आज्ञात चोरट्यांनी घराच्या गेटचे कुलूप तोडून घरात प्रवेश केला..शेतकरी दिलीप पौळ व त्यांच्या पत्नी वृंदावनी पौळ यांना जबर मारहाण करत घरात ठेवलेल्या लोखंडी पेटीत असलेले नऊ तोळे सोने व १४ भार चांदीसह नगदी रोकड असा एकुण जवळपास ५ लाख ७० हजार रुपयांचा ऐवज लंपास केला..याबाबत शेतकरी दिलीप पौळ यांच्या पत्नी वृंदावनी दिलीप पौळ यांच्या तक्रारीवरून गेवराई पोलिस ठाण्यात आज्ञात चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलीस निरीक्षक प्रविणकुमार बांगर, सहायक पोलीस निरीक्षक संतोष जंजाळ यांच्या मार्गदर्शनात फौजदार आढाव या घटनेचा पुढील तपास करत आहेत..