Gangapur News : आमदार सतीश चव्हाण मोठ्या मताधिक्याने निवडून येतील; आमदार प्रशांत बंब

- रामेश्वर अमृतेगंगापूर - मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत महायुतीचे उमेदवार आमदार सतीश चव्हाण महाराष्ट्रातून मोठ्या मताधिक्याने निवडून येतील असा विश्वास भाजपचे आमदार प्रशांत बंब यांनी व्यक्त केला. राष्ट्रवादी कॉग्रेस, भाजप व शिवसेना महायुतीचे उमेदवार आमदार सतीश चव्हाण यांच्या प्रचारार्थ गंगापूर येथे ता. १९ सोमवार रोजी महायुतीच्या कार्यकर्त्यांचा मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. या मेळाव्यास प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून गंगापूर खुलताबाद मतदार संघाचे आमदार प्रशांत बंब यांची प्रमुख उपस्थिती होती..या मेळाव्यास राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे गंगापूरचे नगराध्यक्ष संजय जाधव, प्रदेश सरचिटणीस दिलीप बनकर, जिल्हा मध्यवर्ती बॅकेचे संचालक शेषराव जाधव, माजी संचालक नंदकुमार गांधीले, जि.प.समाजकल्याण सभापती बालाजी सोनटक्के, भाजपा तालुकाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण, शिवसेना तालुकाप्रमुख दिलीप निरफळ, अनिल चव्हाण, जि.प.माजी सभापती संतोष जाधव, राष्ट्रवादी कॉग्रेस तालुकाध्यक्ष कल्याण गायकवाड, पंचायत समिती सदस्य लक्ष्मणभाऊ सांगळे, प्रदीप सोनवणे, दादासाहेब जगताप, शुभम बोऱ्हाडे, माजी पंचायत समिती सदस्य संतोष काळवणे, सुरेश शिंदे, गंगापूरचे उपनगराध्यक्ष अमोलदादा जगताप, भाजपा युवा मंचचे जिल्हाध्यक्ष अमोल जाधव यांच्या सह तीनही पक्षाचे नगरसेवक, प्रमुख पदाधिकारी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..या प्रसंगी प्रमुख मार्गदर्शन करतांना आमदार प्रशांत बंब म्हणाले की, प्रत्येक बुथवर तीनही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आगामी काळात मेहनत घेऊन जास्तीत जास्त मतदान आमदार सतीश चव्हाण यांना कसे होईल यासाठी प्रयत्न करावेत. प्रचार कार्यात काही मदतीसाठी मला केंव्हा कॉल करा, मी उपलब्ध आहे असे सांगितले, तसेच आमदार सतीश चव्हाण हे महाराष्ट्रात मोठ्या मताधिक्याने निवडून येतील असे देखील ते म्हणाले. यावेळी गंगापूरचे नगराध्यक्ष संजय जाधव, जि.प.सभापती बालाजी सोनटक्के, शेषराव जाधव, संतोष काळवणे यांनी देखील मनोगत व्यक्त केली.या कार्यक्रमास मोठ्या संख्येने राष्ट्रवादी कॉग्रेस, भाजपा, व शिवसेना पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आभार कल्याण गायकवाड यांनी मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.