Marathwada Heavy Rain: मराठवाड्यात पावसाचे थैमान सुरूच; ५३ महसूल मंडळांत अतिवृष्टी, सोयाबीनसह कापसाला फटका

Heavy Rainfall Batters Marathwada Again: मराठवाड्यात पुन्हा एकदा पावसाने हाहाकार माजवला असून लातूर, बीड, जालना, परभणी आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांची स्थिती गंभीर झाली आहे.
छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यात पावसाचे थैमान सुरूच असून, मंगळवारी (ता. २८) रात्री झालेल्या मुसळधारेने लातूर जिल्ह्यात झोडपून काढले. या जिल्ह्यातील सुमारे ३०, बीडच्या १३, जालन्यातील सात, तर परभणी दोन, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील एका महसूल मंडळात अतिवृष्टी झाली. काही नद्यांना पूर आला, तर काही धरणांतून पाण्याचा पुन्हा विसर्ग करावा लागला. यापूर्वीच्या अतिवृष्टीत उरल्यासुरल्या पिकांना या पावसाचा फटका बसला.

