Marathwada Heavy Rain: मराठवाड्यात पावसाचे थैमान सुरूच; ५३ महसूल मंडळांत अतिवृष्टी, सोयाबीनसह कापसाला फटका

छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यात पावसाचे थैमान सुरूच असून, मंगळवारी (ता. २८) रात्री झालेल्या मुसळधारेने लातूर जिल्ह्यात झोडपून काढले. या जिल्ह्यातील सुमारे ३०, बीडच्या १३, जालन्यातील सात, तर परभणी दोन, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील एका महसूल मंडळात अतिवृष्टी झाली. काही नद्यांना पूर आला, तर काही धरणांतून पाण्याचा पुन्हा विसर्ग करावा लागला. यापूर्वीच्या अतिवृष्टीत उरल्यासुरल्या पिकांना या पावसाचा फटका बसला..लातूर जिल्ह्यातील साठपैकी ३० मंडळांत अतिवृष्टी झाली. यापैकी सहा मंडळांत ढगफुटीसदृश पाऊस कोसळला. या मंडळांत २४ तासांत शंभर ते दीडशे मिलिमीटरपेक्षा अधिक पाऊस झाला. त्यात रेणापूर (१५७.३ मिमी), पोहरेगाव (१५७.८), पानगाव (१२८.३), कारेपूर (७२), पळशी (११८), देवणी (१०८.८), बोरोळ (१६३ मिमी) या मंडळांचा समावेश आहे..Pune Rain: जिल्ह्यात पावसाने शेतकऱ्यांची धांदल; भोर, मुळशी, जुन्नर तालुक्यांतील भात पिकावर संकट.मांजरा धरणाचे दोन दरवाजे उघडून एक हजार ७४७ क्युसेकने, रेणा प्रकल्पाचे चार दरवाजे उघडून चार हजार ९८७ क्युसेकने, तावरजा प्रकल्पाचे दोन दरवाजे उघडून २३० क्युसेकने पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला आहे. त्यामुळे नद्यांना पूर आला आहे. यात पुन्हा नदीकाठच्या गावांतील शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. यापूर्वीच्या अतिवृष्टी व पुरातून वाचलेल्या सोयाबीनवर या पावसामुळे संक्रांत आली. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी शेतात रचून ठेवलेल्या सोयाबीनच्या गंजी (बनिम) पुराच्या पाण्यात वाहून गेल्या आहेत..मांजरा धरणाचे दोन दरवाजे उघडून एक हजार ७४७ क्युसेकने, रेणा प्रकल्पाचे चार दरवाजे उघडून चार हजार ९८७ क्युसेकने, तावरजा प्रकल्पाचे दोन दरवाजे उघडून २३० क्युसेकने पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला आहे. त्यामुळे नद्यांना पूर आला आहे. यात पुन्हा नदीकाठच्या गावांतील शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. यापूर्वीच्या अतिवृष्टी व पुरातून वाचलेल्या सोयाबीनवर या पावसामुळे संक्रांत आली. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी शेतात रचून ठेवलेल्या सोयाबीनच्या गंजी (बनिम) पुराच्या पाण्यात वाहून गेल्या आहेत..लातूर जिल्ह्यात आतापर्यंत एक हजार २५ मिलिमीटर पाऊस झाला आहे. वार्षिक सरासरीच्या १३० टक्के हा पाऊस आहे. सतत पडत असलेल्या जोरदार पावसामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवरचे संकट संपता संपेना, अशी परिस्थिती आहे..सोयाबीनच्या गंजी वाहून गेल्यारेणापूर तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे रेणा व मांजरा नदीकाठी असलेल्या रेणापूर शहरासह तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. भंडारवाडी, कामखेडा, चुकारवाडी, घनसरगाव, रेणापूर सेलू या गावांतील रेणा नदीपात्राशेजारील शेतकऱ्यांनी काढून ठेवलेल्या सोयाबीनच्या गंजी पाण्यात वाहून गेल्या आहेत..रब्बी हंगामावरही परिणामनिलंगा तालुक्यातील औराद शहाजानीसह परिसरात मुसळधार पाऊस झाला. गत २४ तासांत ७६ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. या पावसाचा रब्बी हंगामावरही परिणाम होणार आहे. रब्बीसाठी काही प्रमाणात पेरणी केलेल्या हरभरा, ज्वारी, करडईच्या क्षेत्राला फटका बसण्याची शक्यता आहे. अहमदपूर तालुक्यात आठ तासांत ६४ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. चार मंडळांत अतिवृष्टी झाली आहे. त्यात अहमदपूर (७३ मिमी), खंडाळी (७३), किनगाव (७३.५), अंधोरी (७३), शिरूर ताजबंद (४७.३) या मंडळांचा समावेश आहे. मन्याड नदीला पूर आला आहे..परभणीत जोरदारपरभणी शहर व जिल्ह्यात जोरदार पाऊस झाला. गंगाखेड तालुक्यातील माखणी (६५.५) व पिंपळदरी मंडळात (६६) अतिवृष्टीची नोंद झाली. गेल्या २४ तासांत जिल्ह्यात सरासरी २६.१ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. तालुकानिहाय मिलिमीटरमध्ये पाऊस असा ः परभणी १३.३, गंगाखेड ५४.२, पाथरी ४७.७, जिंतूर ८.७, पूर्णा १०.८, पालम २४.३, सेलू २८.७, सोनपेठ ४५.७, मानवत ३३.७ मिलिमीटर..धाराशिवमध्ये हलक्या सरीधाराशिव जिल्ह्यातील सर्व आठही तालुक्यांत बुधवारी पहाटेपासून दिवसभर पावसाच्या हलक्या ते मध्यम सरी कोसळल्या. दिवसभर सूर्यदर्शन झाले नाही. शहरासह तालुक्यात पहाटेपासून पाऊस बरसत होता. सकाळी अकराच्या सुमारास पावसाचा जोर काहीसा वाढला. त्यानंतर दुपारी पावसाने विश्रांती घेतली..कापूस, सोयाबीनचे नुकसानबीड जिल्ह्यात मंगळवारी (ता. २८) रात्री साडेअकराला सुरू झालेला पाऊस बुधवारी (ता. २९) पहाटेपर्यंत सुरू होता. या पावसाने शेतातील कापूस व काढून ठेवलेल्या सोयाबीनचे नुकसान झाले. आज दिवसभरही अधूनमधून सरी कोसळत होत्या. गेल्या २४ तासांत जिल्ह्यात सरासरी २९.६ मिलिमीटर पाऊस झाला. १३ महसूल मंडळांत अतिवृष्टी झाली. त्यात अंबाजोगाई तालुक्यातील सहा मंडळांचा समावेश आहे. जिल्ह्यात पावसाची वार्षिक सरासरी ५६६.१ मिलिमीटर असून, आतापर्यंत ९७६ मिलिमीटर (१७० टक्के) पावसाची नोंद झाली आहे..Nashik Monsoon : ५० हजारांची मदत द्या! 'या' संकटाने उरलीसुरली आशाही संपली; परतीच्या पावसाने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात अश्रू.जालना िजल्ह्यात ३६ मिमी पाऊसजालना जिल्ह्यातील सात महसूल मंडळांत अतिवृष्टी झाली. त्यात विरेगाव (ता. जालना) ८३.३, परतूर ६७.८, घनसावंगी तालुक्यातील तीर्थपुरी, कुंभार पिंपळगाव, अंतरवाला प्रत्येकी ९६.५, बदनापूर ६६.८, बदनापूर तालुक्यातील रोषणगाव मंडळात ६१.८ मिलिमीटर पाऊस झाला. गत २४ तासांत ३६ मिलिमीटर पाऊस झाला. दरम्यान, एक जूनपासून आजपर्यंत जिल्ह्यात ९३४.२ मिलिमीटर पाऊस झाला आहे. छत्रपती संभाजीनगरात रात्री सरींवर सरी कोसळत होत्या. जिल्ह्यातील चित्ते पिंपळगाव मंडळात (८०.५०) अतिवृष्टी झाली. शहरासह जिल्ह्यात आज दिवसभर ढगाळ वातावरण होते. अधूनमधून तुरळक ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस होत होता.. 