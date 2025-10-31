Marathwada Rainfall: अर्धे वरीस बरसताहेत सरी! मराठवाड्यामध्ये कोसळला दीडशे टक्के पाऊस

धाराशिव : मराठवाड्यात सहा महिन्यांपूर्वी सुरू झालेल्या पावसाची हजेरी अजूनही सुरूच आहे. छत्रपती संभाजीनगर विभागात (मराठवाडा) जून ते ऑक्टोबर या काळात सरासरीच्या तुलनेत तब्बल १३९.३ टक्के पाऊस झाला आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत हा पाऊस २०.७ टक्क्यांनी अधिक आहे. मे महिन्यातील पावसाचा विचार केल्यास यंदा सहा महिन्यांत विभागात १५० टक्क्यांपेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे..छत्रपती संभाजीनगर विभागाची जून ते ऑक्टोबर दरम्यानची पावसाची सरासरी ७४८.५ मिलिमीटर आहे. तुलनेत गत वर्षी ८८७.७ मिलिमीटर (११८.६ टक्के) पाऊस झाला होता. यंदा गुरुवारपर्यंत (ता.३०) विभागात १०४२.६ मिलिमीटर (१३९.३ टक्के) पावसाची नोंद झाली आहे. याशिवाय मे महिन्यातही जोरदार पाऊस झाला होता. त्यामुळे सहा महिन्यांत विभागात दीडशे टक्क्यांपेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे..विभागात मॉन्सून काळात म्हणजेच जून ते सप्टेंबरदरम्यान सरासरी ६७९.५ मिमी पाऊस पडतो. तुलनेत यंदा या काळात ९४९.१ मिमी (१३९.७) पाऊस झाला. ऑक्टोबरमध्ये विभागातील पावसाची सरासरी ६९ मिमी आहे. तुलनेत या महिन्यात आजपर्यंत ९३.५ मिमी म्हणजे सरासरीच्या १३५.५ टक्के पाऊस झाला आहे..नोव्हेंबर, डिसेंबरमध्येही पावसाची शक्यताज्येष्ठ हवामान तज्ज्ञ डॉ. रामचंद्र साबळे म्हणाले, ‘‘नोव्हेंबर, डिसेंबर म्हणजे पुढील दोन महिन्यांतही मराठवाड्यात अधूनमधून अवकाळी पाऊस पडू शकतो. कारण, ला-लीनाचा परिणाम राहील. प्रशांत महासागरातील पाण्याचे तापमान थंड आहे. तिकडच्या हवेचा दाब वाढला आहे. त्यामुळे तिकडचे वारे आपल्याकडे येत आहेत. याशिवाय हिंदी महासागरावरचे वारेही इकडे येत आहेत. ते मोठ्या प्रमाणात बाष्प वाहून आणत आहेत. त्यामुळे ढग जमत असल्याने पाऊस होत आहे. हिंदी महासागराचे तापमानही वाढले आहे. बंगालच्या उपसागरातील तापमानही ३० अंशांवर गेले आहे. या सर्व परिस्थितीमुळे पावसासाठी पोषक वातावरण बनत आहे.’’.जिल्हानिहाय पाऊस(जून ते ऑक्टोबरपर्यंत, अकडे मिलिमीटरमध्ये)जिल्हा सरासरी प्रत्यक्षात टक्केछ. संभाजीनगर ६३५.७ ९३३.९ १४६.९बीड ६३६.६ ९७९.९ १५३.९जालना ६६१.३ ९४३ १४२.६परभणी ८३६.४ १०१६ १२१.५नांदेड ८८८.८ १२२०.८ १३७.४लातूर ७८८.८ १०३९.३ १३१.८हिंगोली ८५७.५ ११७६.५ १३७.२धाराशिव ६८२.८ १०३८.३ १५२.१.Pune Heavy Rain: मेघगर्जनेसह पावसाची जोरदार हजेरी; पुणेकरांची तारांबळ, ठिकठिकाणी रस्त्यावर साचले पाणी.पुढील चार दिवस पावसाचा अंदाजपरभणी ः पुढील तीन ते चार दिवस हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे. बंगालच्या उपसागरात आणि अरबी समुद्रात निर्माण झालेल्या वादळी परिस्थितीचा परिणाम म्हणून सध्या मराठवाड्यात ढगाळ वातावरण आणि अधूनमधून पावसाच्या सरी सुरू आहेत. वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे हवामान शास्त्रज्ञ डॉ. कैलास डाखोरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, नांदेड, लातूर, बीड, धाराशिव, जालना आणि हिंगोली जिल्ह्यांत हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह सरीही कोसळू शकतात. दरम्यान, हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत हवामान ढगाळ राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.