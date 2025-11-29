मराठवाडा

Marathwada News : कुष्णूर औद्योगिक वसाहतीत बिबट्याचा थरार; ट्रॅप कॅमेरे–पिंजरा लावून शोधमोहीम सुरू!

Kushnoor MIDC Leopard : कुष्णूर औद्योगिक वसाहतीत बिबट्याने कामगार आणि वनकर्मचाऱ्यावर सलग हल्ला करून खळबळ उडवली. बिबट्याला पकडण्यासाठी वनविभागाने ट्रॅप कॅमेरे आणि पिंजरा लावून शोधमोहीम सुरू केली आहे.
नायगाव : कुष्णूर औद्योगिक वसाहतीत असलेल्या एका कंपणीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यावर बिबट्याने हल्ला केल्याची घटना शनिवारी ३.३० वाजता घडली. दरम्यान बिबट्याचा शोध घेण्यासाठी कंपणीत गेलेल्या वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यावरही हल्ला केला. दोन्ही जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. कंपणीत दबा धरून बसलेल्या बिबट्याला पकडण्यासाठी ट्रॅप कॅमेरे व पिंजरा लावण्यात आला असून वन विभागाचे अधिकारी कुष्णूर येथे तळ ठोकून बसले आहेत.

