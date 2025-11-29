Marathwada News : कुष्णूर औद्योगिक वसाहतीत बिबट्याचा थरार; ट्रॅप कॅमेरे–पिंजरा लावून शोधमोहीम सुरू!

नायगाव : कुष्णूर औद्योगिक वसाहतीत असलेल्या एका कंपणीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यावर बिबट्याने हल्ला केल्याची घटना शनिवारी ३.३० वाजता घडली. दरम्यान बिबट्याचा शोध घेण्यासाठी कंपणीत गेलेल्या वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यावरही हल्ला केला. दोन्ही जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. कंपणीत दबा धरून बसलेल्या बिबट्याला पकडण्यासाठी ट्रॅप कॅमेरे व पिंजरा लावण्यात आला असून वन विभागाचे अधिकारी कुष्णूर येथे तळ ठोकून बसले आहेत. .जिल्ह्यात बिबट्या दिसल्याच्या व पशुवर हल्ला केल्याच्या घटना घडल्या पण नायगाव तालुक्यातील कुष्णूर औद्योगिक वसाहतीत बिबट्या अवतरला. मेधावी पाईप कंपणीत काम करणारे कर्मचारी श्रीकांत पोपुलवाड हा शनिवारी ३.३० वाजताच्या दरम्यान लघूशंका करण्यासाठी बाजूला आला असता अचानक बिबट्याने पाठीमागून हल्ला केला. त्यामुळे त्यांनी घाबरून पळ काढला. त्यानंतर बिबट्या कंपणीतच दबा धरून बसल्याची माहिती वनविभागाला देण्यात आली. घटनेचे गांभीर्य ओळखून वन विभागाचे सहाय्यक वनसंरक्षक भारत खेलवाडे व देगलूर चे वन परिक्षेत्र अधिकारी देवकते यांचेसह वनपाल संतवाले, डावखरे वनरक्षक गजानन कोतलवार, वनरक्षक सहदेव दोसलवार, वनरक्षक शिवाजी केंद्रे, वनमजूर अविनाश कलकटवार कोरडे, कदम, अंबुलगे, पत्रकार संजय निळेकर यांचे सोबत सर्व वनाधिकारी सदर ठिकाणी माहिती मिळताच तत्काळ घटनास्थळी हजर झाले..Marathwada Crime : अखेर पित्याचा खून करून प्रेत घरात पुरणाऱ्या मुलास तीन दिवसाची पोलिस कोठडी!.बिबट्या कंपणीतच असल्याची खात्री झाल्यावर जेरबंद करण्यासाठी ट्रॅप कॅमेरे व पिंजरा लावण्यात आला. दरम्यान सर्व लोकांनी आजूबाजूला येऊ नये, एकट्याने फिरू नये, रात्री शेती व बाहेर जात असताना एकट्याने जाऊ नये असे आवाहन करण्यात आले. कंपणीत लपलेल्या बिबट्याचा शोध घेत असताना वन विभागाचे कर्मचारी असलेले गुलाब जाधव यांच्यावरही बिबट्याने हल्ला केला. कंपणीत जखमी झालेले श्रीकांत पपूलवाड व गुलाब जाधव यांना उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.