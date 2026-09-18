Marathwada lightning strike: मराठवाड्यात विजांचा कहर! शेतात काम करताना वीज कोसळली; पाच जणांचा दुर्दैवी मृत्यू

पिशोर/सिल्लोड (जि. छत्रपती संभाजीनगर): कन्नड आणि सिल्लोड तालुक्यात गुरुवारी (ता. १७) दुपारी विजांच्या कडकडाटासह वादळी पावसाने कहर केला. शेतातून घरी परतरणाऱ्या, पावसापासून बचाव करण्यासाठी आडोसा शोधणाऱ्यांवर वीज कोसळून तीन मजूर महिलांसह शेतकरी दांपत्याचा जागीच मृत्यू झाला. पिशोर (ता. कन्नड) आणि दहिगाव (ता. सिल्लोड) येथे घडलेल्या या घटनांत चार जण गंभीर जखमी झाले. .Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.पिशोर परिसरातील वाघूळखेडा (ता. कन्नड) शिवारातील गट क्रमांक ७१ मधील गुपित बाबा परिसरातील शेतात काही महिला व पुरुष मजूर काम आटोपून घरी परतत होते. दुपारी तीनच्या सुमारास वादळी वाऱ्यासह विजांचा कडकडाट सुरू झाला. अंगावर वीज कोसळून हमीदा सय्यद हमीद (वय ४०), तस्लिम मुफ्तार सय्यद (३९) व अलमिरा हनीफ सय्यद (१७) यांचा जागीच मृत्यू झाला. हाफिज खलील सय्यद (२५), अनिसा निसार सय्यद (३८) आणि फरजाना हमीद सय्यद (३५) हे गंभीर जखमी झाले. पिशोर येथील ग्रामीण रुग्णालयात प्राथमिक उपचारानंतर जखमींना छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात हलविण्यात आले..दोन महिलांमुळे प्रकार समोरवीज कोसळल्याने जखमी मजूर शेतात गंभीर अवस्थेत पडल्याचे निदर्शनास येताच तेथून जाणाऱ्या कमलाबाई हरिभाऊ रामकर आणि पुष्पाबाई गोविंद रामकर यांनी मदतीसाठी धावा केला. त्यामुळे जखमींना तातडीने रुग्णालयात नेण्यासाठी मदत झाली. या दोघींच्या तत्परतेमुळे जखमींना वेळेत वैद्यकीय मदत मिळू शकली..काम करत असताना पावसापासून बचावासाठी आसरा घेतलेल्या झोपडीवर दुपारी साडेबाराच्या सुमारास वीज कोसळल्याने शेतकरी दांपत्याचा जागीच मृत्यू झाला तर त्यांचा तरुण मुलगा गंभीर जखमी झाला. मनोहर भिवसन दुधे (६०) आणि त्यांच्या पत्नी पार्वताबाई (५७, दोघेही रा. दहिगाव) अशी मृतांची नावे आहेत. त्यांचा मुलगा पंढरीनाथ दुधे (२८) हा गंभीर जखमी आहे. वीज कोसळल्याने बेशुद्ध पडलेल्या पंढरीनाथला अर्ध्या तासानंतर शुद्ध आली. .त्याने आई-वडिलांना उठवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र प्रतिसाद मिळाला नाही. त्याने परिसरातील ग्रामस्थांना बोलावले. ग्रामस्थांनी पंढरीनाथला सिल्लोड येथील खासगी रुग्णालयात दाखल केले. दरम्यान, दोन्ही मृतदेहांची सिल्लोड उपजिल्हा रुग्णालयात उत्तरीय तपासणी झाली. सायंकाळी उशिरा दहिगाव येथे दोघांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. दुधे दांपत्याच्या पश्चात तीन मुली, एक मुलगा असा परिवार आहे..Indian Army Success Story: १३ वेळा अपयश, पण जिद्द कायम! १४व्या प्रयत्नात अनिकेत झाला भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट, अपयशाला हरवत यशाला गवसणीचा प्रेरणादायी प्रवास.वीज का कोसळतेय?माॅन्सून परतायला सुरवात झाली आहे. आज तो मराठवाड्यापर्यंत आला आहे. आपल्याकडे हवेचा दाब जास्त आहे आणि त्यात वरून येणारे वारे मोठ्या प्रमाणात ढग आणत आहेत. अशा स्थितीत जिथे हवेचा दाब जास्त तिथे विजा चमकून कोसळतात. उत्तरेकडून आणि वायव्येकडून दक्षिणेकडे परतणारे वारे सुरू झाले आहेत. दुसऱ्या बाजूने दक्षिणेकडून उत्तरेकडे वाहणाऱ्या हवेचा दाब आहे. त्यामुळे मध्येच एका ठिकाणी ढग जमतात, गडगडाट सुरू होतो आणि विजा कोसळतात.- डाॅ. रामचंद्र साबळे, ज्येष्ठ हवामान तज्ज्ञ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.