मराठवाडा

Marathwada Rabi: रब्बी हंगामात पेरणीचे क्षेत्र वाढणार; मराठवाड्यात कृषी विभागाचा अंदाज, मुबलक पाण्याची उपलब्धता

Maharashtra Farming: यंदा जादा पाऊस झाल्याने प्रकल्प, विहिरी, कूपनलिका, शेततळ्यांमध्ये चांगला पाणीसाठा उपलब्ध आहे. याशिवाय प्रकल्पही तुडुंब झाले आहेत. त्यात ऑक्टोबरमध्येही पाऊस पडल्याने कोरडवाहू, हलक्या जमिनीत चांगली ओल आहे.
Marathwada Rabi

Marathwada Rabi

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

धाराशिव : यंदा जादा पाऊस झाल्याने प्रकल्प, विहिरी, कूपनलिका, शेततळ्यांमध्ये चांगला पाणीसाठा उपलब्ध आहे. याशिवाय प्रकल्पही तुडुंब झाले आहेत. त्यात ऑक्टोबरमध्येही पाऊस पडल्याने कोरडवाहू, हलक्या जमिनीत चांगली ओल आहे.

Loading content, please wait...
Latur
Beed
Marathwada
agriculture
Development
corn farming

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com