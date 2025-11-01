Marathwada Rabi: रब्बी हंगामात पेरणीचे क्षेत्र वाढणार; मराठवाड्यात कृषी विभागाचा अंदाज, मुबलक पाण्याची उपलब्धता

धाराशिव : यंदा जादा पाऊस झाल्याने प्रकल्प, विहिरी, कूपनलिका, शेततळ्यांमध्ये चांगला पाणीसाठा उपलब्ध आहे. याशिवाय प्रकल्पही तुडुंब झाले आहेत. त्यात ऑक्टोबरमध्येही पाऊस पडल्याने कोरडवाहू, हलक्या जमिनीत चांगली ओल आहे..परिणामी, यंदाच्या रब्बी हंगामात मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांत सरासरी क्षेत्रापेक्षा ४ लाख २६ हजार ९९४ हेक्टर अधिक क्षेत्रावर पेरण्या होण्याचा अंदाज कृषी विभागातर्फे वर्तविण्यात आला आहे..लातूर विभागातील पाच जिल्ह्यांतील सरासरी रब्बी क्षेत्र १५ लाख ९ हजार २०७ हेक्टर इतके आहे. गेल्या वर्षीही चांगला पाऊस झाला होता. त्यामुळे गतवर्षी रब्बीच्या १७ लाख ३६ हजार ६७३ हेक्टरवर पेरण्या झाल्या होत्या. यंदा मुबलक पाणीसाठा आणि पोषक वातावरण असल्याने या क्षेत्रात आणखी वाढ होण्याचा अंदाज आहे. कृषी विभागाने या विभागात यंदा १८ लाख ४० हजार ९८३ हेक्टरवर रब्बी क्षेत्र प्रस्तावित केले आहे. म्हणजेच सरासरीच्या तुलनेत ३ लाख ३१ हजार ७७६, तर मागील वर्षीपेक्षा यंदा १ लाख ४ हजार ३११ हेक्टरने रब्बी क्षेत्र वाढण्याचा अंदाज आहे..छत्रपती संभाजीनगर विभागातील तीन जिल्ह्यांतील रब्बीचे सरासरी क्षेत्र ९ लाख ४८ हजार ७११ हेक्टर आहे. तुलनेत यंदा १० लाख ४३ हजार ४९३ हेक्टरवर पेरणी क्षेत्र प्रस्तावित करण्यात आले आहे. म्हणजेच सरासरीच्या तुलनेत या विभागात रब्बी क्षेत्रात ९५ हजार २१८ हेक्टर क्षेत्राची वाढ होणार आहे..या पिकांवर असणार भरपीकनिहाय पाहिल्यास यंदा छत्रपती संभाजीनगर विभागात प्रमुख पिकांपैकी हरभऱ्याची ३ लाख ७७ हजार ८४२ हेक्टर, ज्वारीची ३ लाख ६०० हेक्टर, गहू २ लाख ४२ हजार ११ हेक्टर, तर मक्याची १ लाख १० हजार ४२३ हेक्टर पेरणी प्रस्तावित आहे. लातूर विभागात हरभऱ्याचे १२ लाख २१ हजार २८३ हेक्टर, ज्वारीचे ३ लाख ७५ हजार ३५८ हेक्टर, गव्हाचे १ लाख ७३ हजार २५० हेक्टर, तर मक्याची २६ हजार १४१ हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी होण्याचा अंदाज कृषी विभागाने वर्तविला आहे..Rabi Crop: यंदा हरभरा, गहू पिकाचे क्षेत्र वाढणार; कृषी विभागाची तयारी, २.३ लाख हेक्टरवर पेरणीचे नियोजन.रब्बी क्षेत्र स्थिती (हेक्टर)जिल्हा सरासरी क्षेत्र प्रस्तावित क्षेत्रसंभाजीनगर २४६६३४ २९०३२८जालना २८२२२१ ३१०२५५बीड ४१९८५६ ४४२२९०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.