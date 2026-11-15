Marathwada Agriculture : दुष्काळ आणि जमिनीतील ओलाव्याअभावी मराठवाड्यात रब्बी पेरणी रखडली; छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि बीडमध्ये उद्दिष्टाच्या केवळ १४.२९ टक्के पेरणी

छत्रपती संभाजीनगर : यंदा दुष्काळी स्थितीचा परिणाम रब्बी हंगामावरही दिसत आहे. जमिनीत पुरेसा ओलावा नाही, सिंचनासाठी पाण्याची उलब्धता नाही व आर्थिक अडचणींमुळे शेतकऱ्यांनी रब्बीच्या पेरणीला अपेक्षित वेग दिला नाही. मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना व बीड या तीन जिल्ह्यांत रब्बी पिकांचे क्षेत्र सात लाख २७ हजार ५७५ हेक्टर असताना १३ नोव्हेंबरपर्यंत केवळ एक लाख तीन हजार ९८८ हेक्टरवर उद्दिष्टाच्या अवघी १४.२९ टक्केच पेरणी पूर्ण झाली..गतवर्षी चार नोव्हेंबरपर्यंत विभागातील तीन जिल्ह्यांत सुमारे ८० हजार हेक्टरवर पेरणी झाली होती. त्यावेळी शेतांमध्ये पावसाचे पाणी साचल्याने मशागत आणि पेरणीची कामे रखडली होती. यंदा मात्र पावसाअभावी जमिनीतील ओलावा कमी झाल्याने पेरणीचा प्रश्न निर्माण झाला. पीकनिहाय विचार करता रब्बी ज्वारीची सर्वसाधारण दोन लाख ७४ हजार ४६५ हेक्टर क्षेत्रापैकी ५९ हजार ४३२ हेक्टरवर (२१.६५ टक्के) पेरणी झाली. हरभऱ्याचे सर्वसाधारण क्षेत्र एक लाख ४४ हजार ६३९ हेक्टर असताना अवघी चार हजार ३२२ हेक्टरवर (२.९९ टक्के) पेरणी झाली. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात १३ हजार ७४२ हेक्टरवर (५.७५ टक्के) तर जालना जिल्ह्यात १० हजार १३८ हेक्टरवर (४.७९ टक्के) पेरणी झाली. बीड जिल्ह्यात ८० हजार १०७ हेक्टरवर (२८.९३ टक्के) पेरणी झाली आहे..जायकवाडीचा लाभ जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन नोव्हेंबरला झालेल्या कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार, जायकवाडी धरणातून रब्बी हंगामासाठी तीन आवर्तने सोडण्याचे नियोजन झाले. त्याचा छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड व परभणीतील शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. यामधून ५८ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल. यासाठी १७.४८ टीएमसी पाणी राखीव ठेवले आहे. पैठण डावा कालवा व उजव्या कालव्याद्वारे हे पाणी वितरित केले जाणार आहे. रब्बी पिकांना या पाण्याचा आधार मिळेल..वाढ खुंटली; गाळप घटणारछत्रपती संभाजीनगर : दुष्काळाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडवले असून, त्याचे सावट कारखान्यांच्या गळीत हंगामावरही पडणार आहे. लागवड क्षेत्रात घट नसतानाही पाण्याअभावी उसाची वाढ खुंटल्याने यंदा प्रतिहेक्टरी उत्पादनात ४० ते ४५ टक्क्यांपर्यंत घट होईल, असा प्राथमिक अंदाज प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयाने व्यक्त केला. सध्या २९ पैकी २३ कारखान्यांकडून गाळप सुरू आहे. यंदाच्या गळीत हंगामात विभागातील कारखान्यांना पुरेसा उस मिळविण्याचे आव्हान उभे राहणार आहे. उत्पादन घटल्यास शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होण्याबरोबरच कारखान्यांच्या गाळप नियोजनालाही मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. बीडमध्ये दहापैकी नऊ, जालना पाचपैकी चार, छत्रपती संभाजीनगर दहापैकी आठ, तर धुळे एक आणि नंदूरबारमध्ये दोनपैकी एक असे एकूण २३ कारखान्यांत गाळप सुरू झाले, तर जळगावमध्ये एकच कारखाना असून तोही बंद आहे. त्यामुळे तेथील शेतकऱ्यांसमोर गाळपासाठी मर्यादित पर्याय आहेत. विशेष म्हणजे, दुष्काळी स्थितीमुळे ऊस जनावरांच्या चाऱ्यासाठीही शेतकऱ्यांकडून विकला जाण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.