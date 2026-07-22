Marathwada Rain Updates: ढगाळ वातावरण, रिमझिमवर बोळवण; मराठवाड्यामध्ये पावसाचे चित्र

छत्रपती संभाजीनगर: मराठवाड्यात मंगळवारी (ता. २१) दिवसभर ढगाळ वातावरण होते. हवेत गारवाही आला होता. जोरदार सरी कोसळतील असे चित्र असताना बहुतांश भागांत पावसाने केवळ रिमझिमवर बोळवण केली. अजूनही काही भागांत पेरणीच्या टक्केवारीने शंभरी गाठलेली नाही. तुरळक पावसावर पेरलेले उगवतेय, पण त्याच्या वाढीची चिंता आहे. शिवाय जलप्रकल्पांना आधार मिळेल, असा सर्वदूर दमदार पाऊस अद्याप झालेला नाही. .छत्रपती संभाजीनगर शहरात सूर्यदर्शन झाले नाही. अधूनमधून पाऊस रिमझिमत होता. दिवसभरात ६. ४ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. जालना जिल्ह्याभरात ढगाळ वातावरण होते. अंबडसह तालुक्यातील सुखापुरी, तीर्थपुरी, अंकुशनगर तसेच मंठा, घनसावंगी शहरासह तालुक्यात आणि अंतरवाली टेंभी येथे अर्धा तास रिमझिम झाली. जालना शहरात रात्री साडेसातपासून मध्यम स्वरूपाचा पाऊस सुरू झाला..धाराशिव शहरासह परिसरात सायंकाळी सुमारे अर्धा तास रिमझिम पाऊस झाला. जिल्ह्याची वार्षिक सरासरी ६०३.१ मिलिमीटर असून, आजपर्यंत केवळ १८५.३ (३०.७ टक्के) पावसाची नोंद झाली आहे. रिमझिम पावसावरच शेतकऱ्यांनी खरीप पेरण्या पूर्ण केल्या असल्या, तरी दमदार पावसाअभावी पिकांच्या वाढीबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे..Nashik Monsoon: एल निनोचा फटका! अर्धा मॉन्सून संपला, पाणी टंचाईची चाहूल; धरणातला साठा 'जीवनरक्षक'.जलप्रकल्पांतही अद्याप वाढ झालेली नाही. बीड जिल्ह्यात गेल्या २४ तासांपासून ढगाळ वातावरण कायम असून, अनेक ठिकाणी पावसाच्या हलक्या ते मध्यम सरींनी हजेरी लावली आहे. गेल्या २४ तासांत सरासरी १.१ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. तालुकानिहाय मिलिमीटरमध्ये पाऊस असा ः परळी वैजनाथ ३.७, माजलगाव २.२, गेवराई १.७, आष्टी १.३, बीड ०.९, पाटोदा ०.८ , वडवणी ०.३, केज व धारूर प्रत्येकी ०.२, अंबाजोगाई आणि शिरूर कासार प्रत्येकी ०.१..Mumbai Thane Rain Traffic : मुंबई-ठाण्यात मुसळधार पावसाचा जोर; पुढील २४ तास महत्त्वाचे, वाहतूक कोंडीची काय आहे स्थिती?.लातूर जिल्ह्यात हजेरीलातूर जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून पावसाने पाठ फिरवली आहे. आज दिवसभर ढगाळ वातावरण होते. सायंकाळी पावसाची भूरभूर सुरू झाली. रात्री आठपर्यंत ती सुरूच होती. जुलै संपत आला तरी ४० टक्के क्षेत्रावर खरिपाच्या पेरण्या होऊ शकलेल्या नाहीत. पेरण्या झालेल्या क्षेत्रावरील कोवळी पिके माना टाकत आहेत. नांदेडकरांना दिलासा दिवसभर ढगाळ वातावरण राहिल्यानंतर सायंकाळी नांदेड शहरासह जिल्ह्यातील विविध भागांत पावसाने दमदार हजेरी लावली. विजांच्या कडकडाटासह अनेक भागांत सुमारे अर्धा ते एक तास पाऊस झाला. वातावरणात गारवा आल्याने उकाड्यापासून नागरिकांना दिलासा मिळाला. शहरातील वजिराबाद, जुना मोंढा, नवा मोंढा, भाग्यनगर, श्रीनगर, कौठा, काबरानगर आदी भागांत चांगला पाऊस झाला. माहूर आणि लोहा तालुक्यातही अर्धा ते एक तास सरी कोसळल्या. परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांच्या काही भागांत तुरळक पाऊस झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.