मराठवाडा

Marathwada Rain Updates: ढगाळ वातावरण, रिमझिमवर बोळवण; मराठवाड्यामध्ये पावसाचे चित्र

Cloudy Weather Across Marathwada: मराठवाड्यातील पाऊस, मान्सूनविषयक अद्ययावत माहिती, पावसाविषयक बातम्या दरम्यान पेरण्या, पिकांची वाढ आणि धरणांतील जलसाठ्याबाबत शेतकऱ्यांची चिंता कायम असून दमदार पावसाची प्रतीक्षा सुरू आहे.
Marathwada Rain Updates

Marathwada Rain Updates

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर: मराठवाड्यात मंगळवारी (ता. २१) दिवसभर ढगाळ वातावरण होते. हवेत गारवाही आला होता. जोरदार सरी कोसळतील असे चित्र असताना बहुतांश भागांत पावसाने केवळ रिमझिमवर बोळवण केली. अजूनही काही भागांत पेरणीच्या टक्केवारीने शंभरी गाठलेली नाही. तुरळक पावसावर पेरलेले उगवतेय, पण त्याच्या वाढीची चिंता आहे. शिवाय जलप्रकल्पांना आधार मिळेल, असा सर्वदूर दमदार पाऊस अद्याप झालेला नाही.

Loading content, please wait...
rain
Marathwada
Monsoon
Chhatrapati Sambhajinagar