Marathwada Rain Update: धाराशिव, भूम, जालन्यात जोरदार सरी; मराठवाड्याच्या अन्य भागांत तुरळक, हलका पाऊस

धाराशिव: धाराशिव शहर आणि परिसरासह भूम तालुक्यात सोमवारी (ता. तीन) मुसळधार पाऊस झाला. जालना शहरातही काहीकाळ जोरदार पाऊस झाला. मराठवाड्यातील अन्य जिल्ह्यांत तुरळक ते हलका पाऊस झाला. .धाराशिव शहर आणि परिसरात दुपारनंतर ढगाळ वातावरण निर्माण होऊन पावसाला सुरवात झाली. सायंकाळी पाचनंतर पावसाचा जोर चांगलाच वाढला, सायंकाळी सातपर्यंत संततधार सुरूच होती. भूम तालुक्यात मुसळधार पाऊस झाला. वाशी तालुक्यात दिवसभर भुरभुर होती. परंडा तालुक्यात हलका पाऊस झाला. पावसाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या लोहारा तालुक्यातील काही भागांत अर्धा तास चांगल्या सरी कोसळल्या..Beed Road Protest: रस्त्यासाठी ‘रास्ता रोको’; ग्रामस्थांचा एल्गार; डाबी फाट्यावर वाहतूक ठप्प; विद्यार्थ्यांनीही घेतला सहभाग.कळंब तालुक्याच्या केवळ पश्चिम भागात हलका ते मध्यम पाऊस झाला; मात्र कळंब शहर, पूर्व, दक्षिण आणि उत्तर भागांत पावसाची हुलकावणी होती. तुळजापूर, उमरगा तालुक्यांत हलक्या सरी कोसळल्या..भूम शहरासह तालुक्यात दुपारनंतर झालेल्या जोरदार पावसाने ओढे-नाल्यांना पूर आला. पाथरूड परिसरात काही छोट्या पुलांवरून पाणी वाहू लागल्याने अनेक गावांचा संपर्क काही काळासाठी तुटला होता.लातूर शहरात आज सायंकाळी पावसाने हजेरी लावली. जळकोट शहरासह विविध भागांत रात्री तासभर मुसळधार पाऊस पडला..Radhanagari Dam : राधानगरी धरणाचे सर्व स्वयंचलित दरवाजे बंद; कोल्हापूरवरील पुराचा धोका टळला, १,४०० क्यूसेक विसर्ग कायम.जालन्यात जोरदारजालना शहरात सकाळपासून शहरात ढगाळ वातावरण होते. दुपारी दीडच्या सुमारास सुमारे वीस मिनिटे हलक्या सरी कोसळल्या. त्यानंतर पावसाची उघडीप होती. दुपारी सव्वाचारच्या सुमारास जोरदार पावसाला सुरवात झाली. अर्धासात झालेल्या पावसाने अनेकांची तारांबळ उडाली. विविध भागांत पाणीच पाणी झाले. दरम्यान, मागील २४ तासांत जिल्ह्यात सरासरी १.२ मिलिमीटर पाऊस झाला. एक जूनपासून आतापर्यंत ३७७.८ मिलिमीटर पाऊस झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.