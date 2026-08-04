मराठवाडा

Marathwada Rain Update: धाराशिव, भूम, जालन्यात जोरदार सरी; मराठवाड्याच्या अन्य भागांत तुरळक, हलका पाऊस

Heavy Rain Lashes Dharashiv and Bhoom: मराठवाड्यातील इतर जिल्ह्यांत हलका ते तुरळक पाऊस झाला असून काही भागांत ओढे-नाले वाहू लागले आणि वाहतुकीवर परिणाम झाला.
Marathwada Rain Update

Marathwada Rain Update

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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धाराशिव: धाराशिव शहर आणि परिसरासह भूम तालुक्यात सोमवारी (ता. तीन) मुसळधार पाऊस झाला. जालना शहरातही काहीकाळ जोरदार पाऊस झाला. मराठवाड्यातील अन्य जिल्ह्यांत तुरळक ते हलका पाऊस झाला.

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