Marathwada Rain: धाराशिवला मुसळधार, मराठवाड्याच्या अन्य भागांत तुरळक पाऊस; जायकवाडी ६५ टक्क्यांवर

छत्रपती संभाजीनगर: मराठवाड्यात पावसाचा लपंडाव सुरूच आहे. सर्वदूर जोरदार समाधानकारक आणि सातत्याची आवश्यकता असताना कुठेतरी रिमझिम किंवा मध्यम स्वरूपाच्या सरी कोसळत आहेत. दरम्यान, धाराशिव शहरात मंगळवारी (ता. २८) दुपारी मुसळधार पाऊस झाला. या हंगामातील हा पहिलाच जोरदार पाऊस होता. जिल्ह्याच्या काही भागांतही पाऊस झाला. मराठवाड्यात सुरवातीपासूनच पावसाचा लहरीपणा सुरू आहे. .जुलै संपत आला तरी अजूनही काही भागांत काही क्षेत्रावर पेरणी बाकी आहे. ‘जायकवाडी’चा अपवाद सोडला तर बहुतांश जलप्रकल्प तहानलेलेच आहेत. ढगाळ वातावरण तयार होत असले तरी पावसाची हुलकावणी पाहायला मिळत आहे. छत्रपती संभाजीनगरात आज अधूनमधून ढगाळ वातावरण निर्माण होत होते..मात्र, शिडकाव्यापुढे पाऊस झालेला नाही. आज दिवसभरात ०.६ मिलिमीटर इतक्या अत्यल्प पावसाची नोंद झाली. धाराशिव शहरासह परिसरात आज दुपारी एक ते दुपारी साडेचारपर्यंत पावसाने जोरदार हजेरी लावली. यंदाच्या हंगामात पहिल्यांदाच झालेल्या मुसळधारेने शहरवासी सुखावले. रस्त्यांवरील खड्ड्यांमध्ये पाणी साचल्यामुळे वाहनचालकांसह पादचाऱ्यांची तारांबळ उडाली. भूम आणि लोहारा तालुक्यांत हलक्या सरी कोसळल्या, तर उमरगा तालुक्यात सायंकाळच्या सुमारास मध्यम स्वरूपाचा पाऊस झाला. तुळजापूर तालुक्यात काही ठिकाणी भुरभुर झाली. परंडा, वाशी आणि कळंब तालुक्यांत काही भागांत रिमझिम वगळता दिवसभर ढगाळ वातावरण कायम होते..Koyna Dam: कोयना पायथा वीजगृहातून आज विसर्ग! पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर कायम; धरणातील पाणीसाठा ८१.१२ टीएमसीवर.बीड जिल्ह्यात हलक्या सरी बीड शहरासह जिल्ह्यात गेल्या २४ तासांत हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस झाला. जिल्ह्यात सरासरी ४.३ मिमी पावसाची नोंद झाली. तालुकानिहाय मिलिमीटरमध्ये पाऊस असा ः केज १२.५, परळी ९.१, माजलगाव ७.०, वडवणी ६.९, गेवराई ५.५, शिरूर कासार ३.२, बीड २.५, धारूर १.१, पाटोदा ०.९, आष्टी ०.८..जालन्यात जोर कमीचजालना शहरात सायंकाळी पावसाच्या हलक्या सरी कोसळ्या. दरम्यान, गेल्या चोवीस तासांमध्ये जिल्ह्यात सरासरी ३.२ मिलिमीटर पाऊस झाला. मराठवाड्याच्या अन्य जिल्ह्यांत किरकोळ अपवाद वगळता पावसाची विश्रांतीच होती..Nagpur Rain: पावसात अडकलेला श्वास आणि आईचा सुटकेचा निश्वास; विद्यार्थ्यांच्या रेस्क्यूचा थरार; मुलांना पाहताच डोळ्यातून आनंदाश्रू.‘जायकवाडी’ ६५ टक्क्यांवरपैठण : नाशिक जिल्ह्यातून पाण्याची आवक सुरू आहे. त्यामुळे येथील जायकवाडी (नाथसागर) प्रकल्पातील साठ्याची टक्केवारी मंगळवारी (ता. २८) ६४.१३ वर गेली. धरणाची पूर्णसंच पातळी १५२२.०० फूट आहे. सध्या पाणीपातळी १५१४.०० फुटांवर आहे. जिवंत पाणीसाठा १३९२.२८० दशलक्ष घनमीटर, तर एकूण साठा २१३०.३८६ दलघमी आहे. कालच्या तुलनेत पाण्याची आवक आज घटली. सध्या ४२ हजार २१८ क्युसेकने पाण्याची आवक सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.