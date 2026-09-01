Marathwada Rainfall: मराठवाड्यात शेतकऱ्यांसमोर संकट, खरीप पिकांची अवस्था बिकट, परतीच्या पावसाबाबतही अनिश्चितता

परभणी: यंदाच्या अपुऱ्या पावसाने आधीच संकटाच्या गर्तेत ढकललेल्या मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसमोर आता परतीच्या पावसाचीही अनिश्चितता उभी ठाकली आहे. पावसाअभावी खरीप पिकांची अवस्था बिकट असताना निदान परतीचा पाऊस तरी दिलासा देईल, या आशेवर शेतकऱ्यांच्या नजरा आकाशाकडे लागल्या आहेत. .मात्र, गेल्या पाच वर्षांचा पावसाचा इतिहास आणि यंदा जाणवणारा एल निनोचा प्रभाव पाहता ही आशाही फोल ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मराठवाड्यात गेल्या काही वर्षांपासून परतीचा पाऊस अपेक्षेइतका बरसत नसल्याचे चित्र आहे. यंदाच्या हंगामातही परिस्थिती फारशी वेगळी राहण्याची शक्यता नाही. परतीचा पाऊस सरासरीपेक्षा अधिक होण्याची शक्यता कमी असून, अपेक्षेप्रमाणे दमदार पाऊस न झाल्यास शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे..Rat Fever: स्वाइन फ्लूनंतर 'रॅट फिव्हर'चा उद्रेक! मुलांचा बचाव कसा करावा? जाणून घ्या लक्षणे अन् डॉक्टरांचा सल्ला.पुनरागमन होणार पण..वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील हवामानशास्त्रज्ञ डॉ. कैलास डाखोरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चार सप्टेंबरपासून पुढील आठ दिवस मराठवाड्यात पावसाचे आगमन होण्याची शक्यता आहे. मात्र, हा पाऊस सरासरी ओलांडेल इतका होण्याची शक्यता दिसत नाही. त्यामुळे परतीच्या पावसाकडून मोठ्या अपेक्षा ठेवणे धाडसाचे ठरू शकते. यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने मराठवाड्यातील अनेक भागांमध्ये शेतीसमोरील संकट कायम आहे. खरीप हंगामावर पावसाच्या लहरीपणाचा मोठा परिणाम झाला असून, आता परतीच्या पावसावर शेतकऱ्यांची भिस्त आहे. मात्र, हवामानाच्या बदलत्या स्थितीमुळे परतीचा पाऊस येईल आणि संकट टळेल या आशेलाही ग्रहण लागण्याची चिन्हे आहेत..Maratha Reservation: मनोज जरांगेंचे उपोषण चौथ्या दिवशीही सुरू; वैद्यकीय तपासणीस नकार, डॉक्टरांचे पथक परतले.पाच वर्षांचा इतिहासमराठवाड्यात गेल्या पाच वर्षांत परतीच्या पावसाचे प्रमाण अपेक्षेच्या तुलनेत कमी राहिले आहे. त्यामुळे यंदाही त्याची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यातच एल निनोचा परिणाम कायम राहिल्यास परतीच्या पावसावर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ४ सप्टेंबरपासून पावसाचे आगमन होणार असले, तरी हा पाऊस किती प्रभावी ठरणार, हा खरा प्रश्न आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.