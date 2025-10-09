मराठवाडा

Marathwada Rain: मराठवाड्यात पावसाचा कहर! चार महिन्यांत जवळपास हजार मिलिमीटर पाऊस! मराठवाड्यात यंदा पावसाने सर्व विक्रम मोडले

Flood Situation: मराठवाड्यात यंदा १३९.७ टक्के पावसाची नोंद झाली असून हा गेल्या अनेक वर्षांतील विक्रमी आकडा आहे. अतिवृष्टी, पूरस्थिती आणि शेतीसह मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या नुकसानीने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
परभणी : मराठवाड्यात पावसाचा यंदा अक्षरशः मारा झाला. जून ते सप्टेंबरदरम्यान सरासरी तब्बल ९४९.२ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. दरवर्षीचा सरासरी केवळ ६७९.५ मिलिमीटर पाऊस होतो. यंदा पावसाने सरासरी ओलांडून पुढची मजल गाठली. यंदा पावसाची टक्केवारी होती १३९.७. अनेक वर्षांच्या तुलनेत पावसाचा हा विक्रमच आहे.

