Marathwada Rain: मराठवाड्यात पावसाचा कहर! चार महिन्यांत जवळपास हजार मिलिमीटर पाऊस! मराठवाड्यात यंदा पावसाने सर्व विक्रम मोडले

परभणी : मराठवाड्यात पावसाचा यंदा अक्षरशः मारा झाला. जून ते सप्टेंबरदरम्यान सरासरी तब्बल ९४९.२ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. दरवर्षीचा सरासरी केवळ ६७९.५ मिलिमीटर पाऊस होतो. यंदा पावसाने सरासरी ओलांडून पुढची मजल गाठली. यंदा पावसाची टक्केवारी होती १३९.७. अनेक वर्षांच्या तुलनेत पावसाचा हा विक्रमच आहे..मराठवाड्यात साधारणतः जुलैपासून मॉन्सूनचा पाऊस होतो. यंदा मे महिन्यात अवकाळी पाऊस झाला. त्यानंतर जुन-जुलैपर्यंत अधूनमधून हजेरी लावलेल्या पावसाने ऑगस्टमध्ये जोर पकडला आणि सप्टेंबरमध्ये तर कहरच केला..सर्व नद्या, नाल्यांना पूर, बहुतांश जलप्रकल्प ओतप्रोत, मोठ्या धरणांतून मोठा विसर्ग आणि त्यामुळे ठिकठिकाणी निर्माण झालेली पूरस्थिती, असे चित्र मराठवाड्यात होते. अतिवृष्टी, पूरस्थितीमुळे काहींनी जीव गमवावा लागला. अनेक जनावरे दगावली..पिके, शेती, घरे, गोठे, विहिरी, तलाव, रस्ते, पूल, वीज यंत्रणा आदींचे मोठे नुकसान झाले. वाहतूक, जनजीवन विस्कळित, शेकडोंचे स्थलांतर, अनेकांचा बचाव, त्यासाठी दाखल झालेली पथके, हेलिकॉप्टर, मदतकार्य, पंचनामे, मंत्री, नेत्यांकडून पाहणी, सरकार, संस्था, संघटनांकडून मदतीचे प्रयत्न आणि ठोस मदतीच्या मागणीसाठी आंदोलने असे चित्र पावसाळ्याच्या अखेरीस मराठवाड्यात दिसले. पंचनाम्यांचे काम पूर्णत्वाकडे असून सरकारने जाहीर केलेले पॅकेज पदरी केव्हा पडते, याची शेतकरी व अन्य नुकसानग्रस्तांना प्रतीक्षा असेल..दृष्टिक्षेपात१ जून ते ३० सप्टेंबर २०२५सरासरी पाऊस ६७९.५ मिमीप्रत्यक्षात पाऊस ९४९.२ मिमीटक्केवारी १३९.७.Marathwada Rain: पाऊस सरासरीच्या पुढे! मराठवाड्यातील चित्र, गणेशोत्सवानंतर जोर.सरासरी यंदाचा पाऊस टक्केवारी५८१.७ ८२५.७ १४१.९६०३.१ ८३९.१ १३९.१७९५.३ ११३४.२ १४२.६७६१.३ ९२२.८ १२१.२.८१४.४ १११३.५ १३६.७७०६.० ९२६.४ १३१.२५६६.१ ९०४.४ १५९.८६०३.१ ९७५.५ १६१.७.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.