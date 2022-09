Marathwada : लोकार्पणानंतर सहा महिन्यांतच रस्त्याची झाली दुरवस्था

Nashik : वाहनाच्या धडकेत महिलेचा जागीच मृत्यू

सोग्रस (जि. नाशिक) : चांदवड तालुक्यातील मुंबई- आग्रा महामार्गावर आडगाव टप्पा ते भरवीर शिवारात अज्ञात वाहनाने धडक दिल्याने अनोळखी महिलेचा मृत्यू झाल्याची घटना रविवारी (ता. १८) सकाळी सातच्या सुमारास निदर्शनास आली. (woman died on spot after being hit by vehicle Nashik Latest Marathi News)